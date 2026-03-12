В Уфе состоялось заседание коллегии Министерства спорта республики

Активное развитие адаптивного спорта и строительство новых объектов для занятий и тренировок. В Уфе провели расширенное заседание коллегии Министерства спорта республики. Отметили итоги работы за 2025 год и обсудили планы на 2026 год.

В регионе систематически занимаются спортом более 2,4 млн человек. Для этих целей развивается инфраструктура. В прошлом году ввели в эксплуатацию комплекс «Заряд» в Благовещенске, бассейны в Федоровском и Куюргазинском районах. В рамках федерального проекта «Бизнес спринт» продолжается строительство трёх объектов: в Стерлитамаке, Октябрьском и в Уфе. В городах и районах будут созданы модульные сооружения и установлены умные спортивные площадки.

В 2025 году в рамках проекта «Сельский тренер» выплаты получили 30 тренеров-преподавателей. Опыт Башкортостана стал основой для федеральной программы «Земский тренер», также успешно реализуется проект «Мужество». Создана следж-хоккейная команда «Булат» из числа ветеранов и участников СВО. Всего в прошлом году в республике провели более 1000 крупных спортивных мероприятий, среди которых четыре турнира были международного уровня.

Завершилось мероприятие церемонией награждения знаками отличия ГТО. Поздравили призёров и победителей XXXIII Сельских спортивных игр. Также вручили государственные и ведомственные награды работникам отрасли физической культуры. Среди тех, кого отметили, были и сотрудники отдела спортивных программ телеканала БСТ.