Делегация башкирского отделения РГО совершила рабочую поездку в Республику Беларусь

Компания «Спутник-Беларусь» организовала телемост, который соединил Минск с Уфимским районом Башкортостана. Стороны обсудили результаты поездки делегации башкирского отделения Русского географического общества и Уфимского федерального исследовательского центра РАН в Республику Беларусь.

Совместная экспедиция стала реальной благодаря реализации грантового проекта РГО. Он подразумевает создание видеоконтента: съёмки трёх короткометражных фильмов, посвящённых реинтродукции белорусских зубров в Мурадымовском ущелье, истории княжеских и царских охот в «Беловежской пуще» и сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне в России и в Республике Беларусь.