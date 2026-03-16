В Уфе проходят районные этапы турнира «Белая Ладья»

Шахматисты полилингвальной многопрофильной гимназии №1 и башкирской гимназии №20 имени Мустафиной выступят на республиканском этапе Всероссийских соревнований «Белая Ладья». В Уфе проходят районные этапы турнира. Накануне отборочные состязания среди коллективов общеобразовательных организаций провели в Советском районе города.

В команде выступают по четыре участника. Шахматисты играют несколько туров, количество партий зависит от числа заявленных коллективов. Система проведения турнира – круговая. Республиканский этап «Белой Ладьи» состоится с 1 по 5 апреля в Уфе. А дальше ребята смогут отобраться на финал Всероссийских соревнований.