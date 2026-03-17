Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении кровли в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с обрушением кровли многоквартирного дома в Уфе.

Инцидент произошел в марте текущего года на улице Гоголя. Частичное обрушение перекрытий случилось в доме 1917 года постройки. Причиной назвали ненадлежащую расчистку кровли от снега. В результате повреждения получило одно из жилых помещений.

Из здания эвакуировали нескольких посетителей музыкальной студии, расположенной на первом этаже. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.