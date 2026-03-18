В Уфе прошли соревнования среди юных шорт-трекистов

Уфа стала местом притяжения для юных шорт-трекистов из разных уголков страны. Здесь состоялись межрегиональные соревнования «Сочинский олимп» для спортсменов в возрасте 12-13 лет.
Уже в первый день турнира на дистанции 1000 метров представители Башкортостана завоевали золотые медали. Отличились воспитанники тренера Анны Андреевой Тимофей Гайнуллин и Амалия Исмагилова.
Параллельно прошли соревнования «Юный скороход» для спортсменов от 9 до 11 лет. В них смогли принять участие шорт-трекисты зоны «Восток» – от Башкортостана до Приморского края, всего 16 регионов. На дистанции 500 метров среди юношей лучшим стал представитель нашей республики Арсен Крымгужин.