В Уфе прошел турнир по настольному теннису среди ветеранов СВО

Победили в бою – побеждают и в спорте. В Уфе прошел турнир по настольному теннису среди ветеранов специальной военной операции. Состязания организовали фонд «Защитники Отечества» и неравнодушные уфимцы.

За теннисными столами царила особая атмосфера. Здесь не было проигравших в привычном смысле этого слова. Были только те, кто, несмотря на тяжелые травмы и ампутации, смог выйти к столу и взять ракетку в руки. Участниками соревнований стали 12 бойцов, получивших ранения в ходе боевых действий, но не сдавшихся перед новыми вызовами судьбы. Главная цель – показать, что жизнь после ранения продолжается, а спорт – один из важнейших этапов реабилитации.

Идейным вдохновителем такого рода турнира стал уфимец Марк Калиммулин, который занимается организацией подобных любительских соревнований. Все на безвозмездной основе. Изначально планировалось, что в состязании примут участие только ветераны спецоперации из Уфы, но в итоге приехали бойцы из других городов. Многие признавались, что теперь всерьез займутся настольным теннисом.