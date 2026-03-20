«Салават Юлаев» одержал победу в последнем матче регулярного чемпионата

Сегодня «Салават Юлаев» провел заключительную игру в регулярке КХЛ. Дома уфимцы принимали команду «Сочи». Виктор Козлов дал возможность легионерам отдохнуть. Вне заявки остались Родуолд, Броссо и Ремпал. Пропустил игру и Семён Вязовой. В воротах сегодня у уфимцев отработал Коновалов.
В начале первого периода у уфимцев отличился Жаровский. У гостей в заключительном периоде счёт сравнял Рафаэль Бикмуллин. В большинстве за минуту до конца матча победный гол забил Александр Хохлачёв.
23 марта для юлаевцев начнётся плей-офф. И в первом раунде подопечные Козлова встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.