«Салават Юлаев» одержал победу в последнем матче регулярного чемпионата

Сегодня «Салават Юлаев» провел заключительную игру в регулярке КХЛ. Дома уфимцы принимали команду «Сочи». Виктор Козлов дал возможность легионерам отдохнуть. Вне заявки остались Родуолд, Броссо и Ремпал. Пропустил игру и Семён Вязовой. В воротах сегодня у уфимцев отработал Коновалов.

В начале первого периода у уфимцев отличился Жаровский. У гостей в заключительном периоде счёт сравнял Рафаэль Бикмуллин. В большинстве за минуту до конца матча победный гол забил Александр Хохлачёв.