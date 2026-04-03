Игроки «Салавата Юлаева» рассказали подробности матча против «Автомобилиста»

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем, шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Уфимцы выиграли серию со счетом 4:2 и в четвертьфинале сыграют с «Локомотивом».

«Салават Юлаев» подходил к шестой игре серии с преимуществом в счете. Куда важнее был фактор домашней площадки, на которой сложно играть любому сопернику уфимцев. Но «Автомобилист» не собирался уступать даже перед чужими болельщиками. В состав «Салавата» вернулся Евгений Кузнецов, пропустивший пятую игру. И в первом периоде звездный форвард отметился, но со знаком минус. К тому моменту хозяева уже вели в счете. Отличился другой Кузнецов – Максим, который стал для «Салавата» в этой серии едва ли не главной ударной силой.

Однофамилец автора заброшенной шайбы своих партнеров подвел. Удар клюшкой в своей зоне и как результат – 5 минут штрафа. Гости наказали – напомнил о себе Брукс Мэйсек, который находился в тени всю серию. Во втором периоде «Салавату» пришлось непросто. Перестало работать то, что получалось раньше. «Автомобилист» начал переигрывать соперника. Скрытый бросок Максима Денежкина вывел команду из Екатеринбурга вперед и заставил замолчать уфимскую арену. Но, к счастью для местных болельщиков, гости вели в счете недолго. Под мощный бросок Алексея Василевского подставил клюшку Родуолд – 2:2. Впереди была нервная концовка.

Развязка наступила на последней минуте третьего периода. За 33 секунды до сирены Роман Горбунов вывел «Автомобилист» вперед – 3:2. Казалось, серия переедет в Екатеринбург. «Салават» снял вратаря, но времени почти не оставалось. То, что случилось дальше, иначе как чудом не назвать. За четыре секунды до финальной сирены Шелдон Ремпал нашел Евгения Кузнецова у чужих ворот.

Евгений Кузнецов, всю серию боровшийся с травмами, дисквалификацией и критикой, в одночасье стал героем Уфы. Первый овертайм голов не принес – защитники действовали небезупречно, но вратари спасали. Игра перетекла во второй дополнительный отрезок. Точку в этом хоккейном марафоне поставил Шелдон Ремпал.

Просто отличная передача. Это был скорее хаотичный момент. Шайба крутилась у ворот. Я увидел, что Кузнецов подхватил её, и мне оставалось только открыться под передачу. Он талантливый игрок. Мне оставалось оказаться в нужном месте. Шелдон Ремпал, нападающий ХК «Салават Юлаев»