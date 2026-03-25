В Уфе прошли соревнования по дзюдо им. Николая Попова

В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо имени Николая Попова. Это традиционный турнир среди юниоров и юниорок до 23 лет. Участие приняли 211 спортсменов из 23 регионов России.

Для этой спортсменки участвовать в турнирах волнительно вдвойне. Роксана Аминева выступает вместе со своей сестрой Розаной. И если та завоевала путёвку в следующую стадию заранее, то Роксане ещё только предстояло это сделать. Занять заветное первое место девушке удалось при поддержке персональной болельщицы.

На всероссийских соревнованиях по дзюдо собрались участники не старше 23 лет. Особенно захватывающими традиционно стали поединки с участием старших спортсменов. Так, Иван Цветков совмещает юниорские турниры с соревнованиями на взрослом уровне.

Борьба на каждом сантиметре татами – и не только за медали. Победители получают право носить звание мастера спорта России. Этот разряд теперь есть и у обладательницы множества наград европейских и мировых соревнований Надежды Мишенькиной.

Турнир проводится ежегодно, он посвящён памяти Николая Попова – заслуженного тренера России. Именно он в 1965 году создал в Уфе первую школу по самбо и дзюдо. Однако эти соревнования вышли далеко за рамки школьного спортзала.