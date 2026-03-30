В Уфе пройдёт Всероссийская детская фольклориада

В июне в Уфе пройдёт Всероссийская детская фольклориада. Участие в ней примут ансамбли и артисты со всей страны. Более 1000 юных талантов представят культуру своего региона на фестивале. Как проходит подготовка к мероприятию у одного из коллективов республики?

Ежедневные репетиции на сцене и отработка элементов. Ансамбль «Далан» из села Кармаскалы – один из тех, кто отобразит колорит Башкортостана на Всероссийской детской фольклориаде. Для фестиваля воспитанники готовят новые народные танцы. Ансамбль уже принимал участие в фестивале: в 2022 году в Чебоксарах они удивляли зрителей своими талантами.

Уфа, как организатор, принимает эстафету от Чувашии и Татарстана. С 24 по 26 июня столица встретит гостей со всей страны: по городу будут работать площадки фольклориады.