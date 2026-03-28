В Уфе БК «Динамо» сыграл заключительный матч регулярки

В баскетбольной Суперлиге завершился регулярный чемпионат. В заключительном матче наше «Динамо» встречало «Югру» на домашнем паркете. Перед началом игры состоялось шоу в башкирском национальном стиле. Специальным гостем стал прославленный спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, а ныне руководитель Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Матч прошел в обоюдоострой борьбе. Большую часть времени счёт был примерно равным. За 6 секунд до конца игры на табло горело 71:71, однако гости забросили решающий мяч. Таким образом, уфимское «Динамо» завершило регулярный чемпионат на четвертом месте. Впереди у нашей команды матчи плей-офф.