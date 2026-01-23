В Башкирии из озера достали 1340 туш овец, провалившихся под лед

В Бирском районе завершили операцию по извлечению овец, провалившихся под лед в декабре прошлого года. Из озера Узеть спасатели достали 1340 туш животных.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, в ближайшее время будут проведены контрольные погружения водолазов для обследования дна водоема.

Напомним, инцидент произошел 16 декабря 2025 года. Хозяин отары назвал причиной произошедшего неблагоприятные погодные условия. По оценке фермера, общий ущерб превысил 20 млн рублей. Владельцу придется оплатить работу спасателей, а также транспортировку туш погибших животных в скотомогильник в Елабугу (Татарстан).

Отмечается, что из всего поголовья выжила только одна овца.