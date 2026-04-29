Представители системы образования России и Кыргызстана посетили Уфу с рабочим визитом

Башкортостан готовит учителей русского языка для Кыргызстана. Уфа с рабочим визитом приняла двух министров просвещения – России и Кыргызстана. Сергей Кравцов и Догдуркуль Кендирбаева посетили Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Главная тема – развитие совместных школ, подготовка учителей и продвижение русского языка за рубежом. Именно в Башкортостане готовят кадры для учреждений образования центральноазиатского региона. Ну а многие практики коллеги признают одними из лучших.
Деловая программа символично началась с церемонии возложения цветов к памятнику Мифтахетдина Акмуллы. Просветитель, поэт, мыслитель – он одинаково почитаем как в России, так и в Кыргызстане. Глава Башкортостана, а также министры двух стран почтили память великого деятеля. После чего прошлись по технопарку БГПУ им. Акмуллы, где готовят современные педагогические кадры.
Здесь будущих учителей обучают навыкам управления беспилотниками, а в соседней лаборатории – оказанию первой помощи. Навыки, необходимые в любой сфере, говорит студентка первого курса Нурия Халиуллина, которая учится по специальности туризм и гостеприимство.
Пожалуй, самое эффектное помещение технопарка – Лаборатория естествознания. Здесь готовят будущих учителей биологии, химии, физики и геологии. На столах много оборудования для проведения наглядных экспериментов. Ведь, как тут говорят, будущий педагог – это не только учитель, но и исследователь, и учёный в одном лице.
Но главное, что произвело впечатление на гостей, – это открытый в стенах Башкирского педуниверситета Центр киргизской культуры и просвещения. Здесь изучаются традиции и проводятся занятия на родном языке, который, впрочем, во многом схож с башкирским. Прямо сейчас в БГПУ учатся 200 граждан Кыргызстана. Они возвращаются домой уже готовыми учителями.
И именно в этом Центре обсудили проект по внедрению лучших практик российского образования в Киргизской Республике. БГПУ реализует его с 2021 года по заданию Минпросвещения России. За это время составлены учебные планы для совместных школ. Открыты и успешно работают четыре Центра открытого образования по обучению русскому языку. Выпускница БГПУ Азалия Алимгафарова работает в одном из них – в городе Ош.
Ключевая тема совещания – строительство совместных российско-киргизских школ. БГПУ – опорный гуманитарный вуз по продвижению русского языка в тюркоязычных странах ШОС. И не случайно рекомендации Акмуллинского университета были учтены при подписании межправительственного соглашения об условиях создания и функционирования совместных общеобразовательных организаций в Кыргызстане.
Министр просвещения страны передал коллеге из Кыргызстана сертификат на получение новых учебников по русскому языку. Это тоже часть образовательной дипломатии, в которой не последняя роль у Башкортостана. Две республики связывают общие корни, духовно-нравственные ценности и совместные гуманитарные проекты.
На целых три дня Башкортостан стал площадкой для обмена опытом и передовыми практиками в образовательной сфере. Здесь работали руководители школ из киргизских областей, а также национальных республик России. Все в один голос отмечают технологичность системы башкирского образования.
У республики большой опыт развития полилингвального образования, полезный для международных проектов России. Хорошие меры поддержки учителей, которые Сергей Кравцов пообещал взять на вооружение на федеральном уровне. Визит министров в Уфу показал: Башкортостан давно стал не просто образовательным центром России, но и важным мостом в подготовке кадров для стран Центральной Азии. Тысячи киргизских школьников уже сегодня учатся по российским стандартам, а сотни студентов – в стенах Акмуллинского университета. Это и есть реальное сотрудничество.