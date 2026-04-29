Представители системы образования России и Кыргызстана посетили Уфу с рабочим визитом

Башкортостан готовит учителей русского языка для Кыргызстана. Уфа с рабочим визитом приняла двух министров просвещения – России и Кыргызстана. Сергей Кравцов и Догдуркуль Кендирбаева посетили Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Главная тема – развитие совместных школ, подготовка учителей и продвижение русского языка за рубежом. Именно в Башкортостане готовят кадры для учреждений образования центральноазиатского региона. Ну а многие практики коллеги признают одними из лучших.

Деловая программа символично началась с церемонии возложения цветов к памятнику Мифтахетдина Акмуллы. Просветитель, поэт, мыслитель – он одинаково почитаем как в России, так и в Кыргызстане. Глава Башкортостана, а также министры двух стран почтили память великого деятеля. После чего прошлись по технопарку БГПУ им. Акмуллы, где готовят современные педагогические кадры.

Здесь будущих учителей обучают навыкам управления беспилотниками, а в соседней лаборатории – оказанию первой помощи. Навыки, необходимые в любой сфере, говорит студентка первого курса Нурия Халиуллина, которая учится по специальности туризм и гостеприимство.

Пожалуй, самое эффектное помещение технопарка – Лаборатория естествознания. Здесь готовят будущих учителей биологии, химии, физики и геологии. На столах много оборудования для проведения наглядных экспериментов. Ведь, как тут говорят, будущий педагог – это не только учитель, но и исследователь, и учёный в одном лице.

Но главное, что произвело впечатление на гостей, – это открытый в стенах Башкирского педуниверситета Центр киргизской культуры и просвещения. Здесь изучаются традиции и проводятся занятия на родном языке, который, впрочем, во многом схож с башкирским. Прямо сейчас в БГПУ учатся 200 граждан Кыргызстана. Они возвращаются домой уже готовыми учителями.

И именно в этом Центре обсудили проект по внедрению лучших практик российского образования в Киргизской Республике. БГПУ реализует его с 2021 года по заданию Минпросвещения России. За это время составлены учебные планы для совместных школ. Открыты и успешно работают четыре Центра открытого образования по обучению русскому языку. Выпускница БГПУ Азалия Алимгафарова работает в одном из них – в городе Ош.

Ключевая тема совещания – строительство совместных российско-киргизских школ. БГПУ – опорный гуманитарный вуз по продвижению русского языка в тюркоязычных странах ШОС. И не случайно рекомендации Акмуллинского университета были учтены при подписании межправительственного соглашения об условиях создания и функционирования совместных общеобразовательных организаций в Кыргызстане.

Обсудили строительство девяти школ, которые строятся по поручению наших Президентов. Три школы уже откроют свои двери в сентябре этого года. Я считаю, что очень плодотворно поработали. Огромные слова благодарности Вам, Радий Фаритович, за организацию этого мероприятия. Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации

Министр просвещения страны передал коллеге из Кыргызстана сертификат на получение новых учебников по русскому языку. Это тоже часть образовательной дипломатии, в которой не последняя роль у Башкортостана. Две республики связывают общие корни, духовно-нравственные ценности и совместные гуманитарные проекты.

Кыргызстан – не чужой для нас регион, а братский. Мы понимаем друг друга с полуслова, у нас общая история. Будем сотрудничать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На целых три дня Башкортостан стал площадкой для обмена опытом и передовыми практиками в образовательной сфере. Здесь работали руководители школ из киргизских областей, а также национальных республик России. Все в один голос отмечают технологичность системы башкирского образования.