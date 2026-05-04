Баскетбольное кольцо рухнуло на подростка в Башкирии

В Ишимбае прокуратура организовала проверку после травмирования подростка на спортивной площадке.

Поводом стал видеоролик, выявленный во время мониторинга соцсетей. На кадрах видно, как на подростка падает металлическая конструкция с баскетбольным кольцом.

По предварительным данным, инцидент произошел 30 апреля на игровой площадке у многоквартирного дома. В результате 14-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и оценит работу управляющей компании, отвечающей за безопасную эксплуатацию и обслуживание оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.