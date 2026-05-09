В Башкирии прошёл турнир по армейскому рукопашному бою памяти Каюма Ахметшина

В Хайбуллинском районе прошёл межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя Советского Союза Каюма Ахметшина. В спортивном состязании приняли участие более 100 спортсменов из разных районов республики.

Конкуренцию башкирским борцам составили гости из Оренбургской и Челябинской областей. На церемонии открытия мероприятия благодарственными письмами и наградами отметили тех, кто внёс вклад в организацию и проведение турнира.

Соревнования проходили одновременно на двух площадках. Особенно упорными получились схватки бойцов старшей возрастной группе. Также этот турнир стал для атлетов хорошей возможностью проверить свои силы перед предстоящим первенством страны. В итоге в общекомандном зачёте первое место представителей спортивного клуба «Степные Амуры» села Акъяр, второе – у сборной Магнитогорска, третье – у спортсменов бойцовского клуба «Старая крепость» из Сибая.