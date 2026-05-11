Погоня закончилась в канаве: в Башкирии поймали 15-летнего мотоциклиста

В Сибае сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя кроссового мотоцикла. Инцидент произошел на улице Горького во время профилактического мероприятия «Мототехника».

По данным ГАИ, подросток ехал по дорогам общего пользования. Когда инспекторы попытались его остановить, он прибавил скорость, но вскоре съехал с дороги и застрял в канаве.

За рулем оказался 15-летний школьник без прав. В присутствии законного представителя его отстранили от управления. Мотоцикл отправили на спецстоянку.

В отношении родителей подростка оформляют процессуальные документы. Проводится административное разбирательство.