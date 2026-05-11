В Уфе курсант автошколы попала в ДТП с детьми в машине

В Уфе на проспекте Октября произошло ДТП с участием учебного автомобиля. Авария случилась вчера, 10 мая, около 17:00.

По данным ГАИ, водитель-курсант 2004 года рождения ехала за рулем Hyundai Solaris в присутствии инструктора. При перестроении автомобиль столкнулся со Skoda Superb, которая двигалась слева в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали дети, находившиеся в Skoda. 9-летнего пассажира с различными травмами доставили в больницу, 4-летнему ребенку оказали разовую медицинскую помощь.

По факту аварии начато административное расследование.