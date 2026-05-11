В Абзелиловском районе дали старт строительству нового ФОКа

В Абзелиловском районе заложили камень в основание нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект появится в селе Михайловка, а заработать должен уже к сентябрю, причём заниматься здесь смогут не только дети, но и взрослые.

Камень, который изменит всё. Под аплодисменты, радостные крики и звон детских голосов в самое сердце Михайловки опустился первый камень нового спортзала – тот самый, с которого начнутся большие победы. Этого момента ждали годами: ветхий, аварийный спортзал, где уроки физкультуры давно превратились в испытание, наконец уйдёт в прошлое. Перелом наступил после Прямой Линии с Главой Башкортостана Радием Хабировым – директор школы Елена Гильманова тогда просто попросила о помощи, и механизм, который казался сломанным навсегда, заработал.

К решению задачи подключились компания «Салаватское» и партнёр предприятия – Русская медная компания. После изучения состояния аварийности спортзала было принято решение построить рядом с образовательным учреждением новый спортивный объект.

Финансирование строительства взял на себя благотворительный фонд РМК. На площадке уже начаты подготовительные работы. Скоро на этом месте появится современное сооружение, которое станет не просто центром для активного отдыха и занятий спортом, но и значимым объектом, преображающим облик села Михайловка. Теперь детям не придётся ездить в соседние города на тренировки и соревнования. Кстати, ФОК откроет свои двери и для взрослых: здесь будут группы здоровья и секции для всех возрастов.

Важным этапом, предшествовавшим исторической закладке первого камня в основание будущего спортивного объекта, стало заключение трёхстороннего договора. В торжественном подписании документа приняли участие глава Абзелиловского района Айрат Аминев, руководитель благотворительного фонда РМК Мария Горшкова, директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев и Станислав Тарасюк, директор подрядной организации ООО «Уральское управление строительством».

После того как капсула заняла своё место в фундаменте, глава района с улыбкой добавил: «Интересно, кто из сегодняшних мальчишек и девчонок через два десятилетия будет её вскрывать? Возможно, закладываем не просто послание в будущее, а билет на Олимпиаду». И в этой фразе вся суть сегодняшнего дня, потому что стройка в Михайловке началась не ради отчёта и галочки, а ради того, чтобы у сельских ребят появилась мечта – большая, настоящая, Олимпийская.