В Башкирии проходят рейды по нелегальному ввозу пчёл

Нет – чужим труженицам. В Башкортостане проходят рейды по нелегальному ввозу пчёл. В них участвуют ГАИ, Минсельхоз и ветслужба. Операция «Пчела» продлится до 10 июня. Эксперты говорят: такие проверки уже доказали эффективность. Чем рискуют аграрии, ввозя чужие пчелосемьи, и почему цена ошибки – здоровье целой отрасли?

На этой пасеке в Кармаскалинском районе пчёл держат больше века. От прадеда, деда и отца дело души перешло к Юрию Сидорову. По придомовому участку рассыпан 71 разноцветный домик со среднерусскими труженицами. Местную породу здесь берегут как зеницу ока: они очень трудоспособны. Поэтому чужих пчёл не закупают, стараются сохранить чистоту.

В мае начинается активный сезон медосбора – пчёлы интенсивно отстраивают соты. Поэтому главная задача пасечников – обеспечить их достаточным количеством рамок. И важно, чтобы погода не подвела.

В этом году зимовка насекомых, говорят пчеловоды, прошла успешно, хотя апрель был холодным. Весной предприниматели начинают подготовку к созданию пчелопакетов для продажи, но перед этим их ждут строгие проверки.

То есть, перевозить или продавать. Главной угрозой для пчелосемей в стране остаётся бесконтрольный ввоз медоносных насекомых из стран Азии и южных регионов России. Это буквально инфекции, которые приезжают в нелегальных пакетах.

И для недопущения уже третий год в Башкортостане проводят рейды. На выездных трассах в течение нескольких месяцев работают совместные посты – Госавтоинспекция, сотрудники Госкомитета по ветеринарии и регионального Минсельхоза останавливают машины для проверки соответствующих документов.