В Хайбуллинском районе прошли соревнования по лапте

В Хайбуллинском районе прошла спартакиада школьников республики по лапте. В селе Акъяр состоялись финальные соревнования среди юношей и девушек 2009 года рождения. Всего в решающую стадию турнира отобрались 20 коллективов из разных районов Башкортостана.

В напряженной борьбе победу одержали команды Хайбуллинского района. Теперь они представят республику в Ижевске на первенстве Приволжского федерального округа. Также призерами соревнований стали команды юношей и девушек из Краснокамского, Буздякского и Кугарчинского районов.