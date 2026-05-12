В Хайбуллинском районе прошли соревнования по лапте

В Хайбуллинском районе прошла спартакиада школьников республики по лапте. В селе Акъяр состоялись финальные соревнования среди юношей и девушек 2009 года рождения. Всего в решающую стадию турнира отобрались 20 коллективов из разных районов Башкортостана.

В напряженной борьбе победу одержали команды Хайбуллинского района. Теперь они представят республику в Ижевске на первенстве Приволжского федерального округа. Также призерами соревнований стали команды юношей и девушек из Краснокамского, Буздякского и Кугарчинского районов.

Мне нравится эта игра. Она интересная, в ней нужны специальные умения.

Карим Нигматуллин, участник соревнований /г.Октябрьский/

Приехали с боевым настроем. Занимаемся лаптой с 5-го класса. Все дружно играем, и нам это нравится. Мы добились успехов.

Ильдар Мухаматьяров и Динияр Хамадуллин, участники соревнований /Татышлинский район/
