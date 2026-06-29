В Уфу санавиацией доставили девочку, пострадавшую в ДТП

Несовершеннолетнюю девочку, пострадавшую в ДТП на прошлой неделе, эвакуировали санавиацией из Белорецкой центральной районной больницы в Уфу.

По информации министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Лечение она продолжит в РДКБ.

Напомним, после столкновения двух автомобилей в Белорецком районе в медицинское учреждение были доставлены трое взрослых в состоянии различной степени тяжести. Также пострадали трое детей: две девочки находились в удовлетворительном состоянии, одна несовершеннолетняя – в стабильно тяжелом состоянии.