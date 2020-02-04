В Башкирии в каждом райцентре планируется открыть бассейн

В районных центрах Башкирии планируется открытие бассейнов. Каждый год до 2024 будет строиться по два-три бассейна. Такая инициатива связана с двумя большими проектами: национальным проектом «Демография», который утвердил Владимир Путин, и региональным проектом «Спорт — норма жизни».

В 16 муниципалитетах и городах республики такие оздоровительные центры отсутствуют. Ещё в прошлом году Радий Хабиров поручил разработать программу строительства физкультурно-спортивных комплексов. А уже с начала 2020 года началась реализация программы.

Первые спортивные комплексы появятся в Кармаскалинском районе и Межгорье — строительство начнётся уже весной. В Дуванском районе бассейн будет совмещен с ледовой площадкой, что сделает комплекс наиболее крупным объектом проекта. На данный момент идёт проектирование типовых физкультурно-оздоровительных центров в Архангельском, Дуванском районах, а также в Шакше.