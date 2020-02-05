В Уфе прошли конькобежные соревнования «Лёд надежды нашей»

В Уфе прошли традиционные массовые соревнования по конькобежному спорту. На старт вышли самые маленькие участники, большинство дебютанты, которые на коньках еле стоят. Но и для них важны такие соревнования, чтобы понять вкус побед.

Они не могут сдержать слезы уже на старте. Первые соревнования, и этим все сказано. Куда бежать, зачем, да еще на хоккейных коньках – на соревнованиях по конькобежному спорту любой взрослый растеряется и расплачется.

Валерия Жаркова, участница соревнований «Лед надежды нашей»: «Потому что не знала, куда идти дальше. Оказалось, надо просто туда».

Оказалось, надо не просто идти, даже бежать. И, может быть, даже на время.

Дарья Литвиненко, участница соревнований «Лед надежды нашей»: «Это соревнования, здесь надо бежать, кто быстрее. Мы вместе с подругой прибежали одновременно. – А кто лучше стал? – Мы обе».

Но есть среди юных участников и опытные. Например, Вероника Волошина пришла в конькобежный спорт из гимнастики.

Вероника Волошина, участница соревнований «Лед надежды нашей»: «Я сегодня была на соревнованиях, и я хочу получить медаль. У меня есть медаль только по гимнастике».

Такими массовыми соревнованиями в Уфе пытаются реанимировать конькобежный спорт. Ребятам есть на кого равняться. К примеру, на Руслана Захарова, который до сих пор успешно выступает на всероссийских стартах. История олимпийского чемпиона по шорт-треку уникальна. Он перешел в конькобежный спорт уже состоявшимся атлетом. Уверенно выступает и на российских соревнованиях, и на мировых, и везде завоевывает медали. Еще один уроженец Башкортостана – Виктор Лобось. Он стал серебряным призером чемпионата Европы.

Игорь Кондратьев, тренер по конькобежному спорту: «У нас сейчас в башкирских, даже, можно сказать, в уфимских коньках, потому что только здесь остались они, идет смена поколений».

И, возможно, в том поколении, которое пришло на уфимский стадион «Динамо» в этом году, есть перспективные конькобежцы. Главные показатели – результаты на соревнованиях.