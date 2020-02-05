В Уфе прошли конькобежные соревнования «Лёд надежды нашей»

В Уфе прошли традиционные массовые соревнования по конькобежному спорту. На старт вышли самые маленькие участники, большинство дебютанты, которые на коньках еле стоят. Но и для них важны такие соревнования, чтобы понять вкус побед.
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Они не могут сдержать слезы уже на старте. Первые соревнования, и этим все сказано. Куда бежать, зачем, да еще на хоккейных коньках – на соревнованиях по конькобежному спорту любой взрослый растеряется и расплачется.
Оказалось, надо не просто идти, даже бежать. И, может быть, даже на время.
Но есть среди юных участников и опытные. Например, Вероника Волошина пришла в конькобежный спорт из гимнастики.
Такими массовыми соревнованиями в Уфе пытаются реанимировать конькобежный спорт. Ребятам есть на кого равняться. К примеру, на Руслана Захарова, который до сих пор успешно выступает на всероссийских стартах. История олимпийского чемпиона по шорт-треку уникальна. Он перешел в конькобежный спорт уже состоявшимся атлетом. Уверенно выступает и на российских соревнованиях, и на мировых, и везде завоевывает медали. Еще один уроженец Башкортостана – Виктор Лобось. Он стал серебряным призером чемпионата Европы.
И, возможно, в том поколении, которое пришло на уфимский стадион «Динамо» в этом году, есть перспективные конькобежцы. Главные показатели – результаты на соревнованиях.
Автор: Роза Хабибуллина