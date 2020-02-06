«Мы отработанный хлам!»: в Уфе сотрудники фанерного комбината не могут получить деньги

Руководство Уфимского фанерно-плитного комбината рассказало о дальнейшей судьбе предприятия. На сегодня есть два варианта, как спасти организацию или хотя бы выплатить людям долг в 25 миллионов рублей по зарплате. Больше месяца цеха простаивают, свыше 400 человек уже официально сократили.

– Конечно, мы ненужные люди, потому что мы отработали. Отработанный хлам, мы не нужны.

Ненужными они стали в конце прошлого года, когда каждому на руки пришло уведомление: «Вы попали под сокращение». И теперь почти все, кто еще недавно работал на Уфимском фанерно-плитном комбинате, являются уже бывшими сотрудниками. Ольга Ивушкина – одна из немногих сохранивших рабочее место. Впрочем, радости это не добавляет.

Ольга Ивушкина, работник фанерного цеха: «В декабре сломала ногу, серьезный перелом. Сижу на больничном, я не сократилась. По закону меня не имеют права трогать, я еще сотрудник УФПК. Но если денег не дают никому, и мне больничный тоже так же – я не вижу».

За забором осталось порядка 400 человек. И каждому из них комбинат не выплатил заработную плату как минимум за последние 3 месяца – свыше 25 миллионов рублей.

Наиль Закреев, бывший слесарь-наладчик: «С 1995 года я работать начал, все было нормально, люди работали, народу было много. У нас бригада была – 15 человек слесарей, а осталось двое, выполняем ту же самую работу мы».

Людмила Яковлева, бывший мастер: «Если они так безалаберно относятся и транжирят деньги налево-направо, не рассчитываются с рабочими, не платят за лес, электричество, Как говорят, все время они за что-то должны».

Действительно, долги по зарплате – лишь малая часть. В общей сложности комбинат должен порядка 3 млрд рублей кредиторам. Фактически завод сейчас принадлежит сразу 4 банкам, которые отстранили прежнее руководство и назначили внешнего управляющего. Ведется внутренний аудит, чтобы узнать, куда все эти годы уходили деньги.

Алексей Наземников, представитель конкурсного управляющего Уфимского фанерно-плитного комбината: «Соответствующие выводы будут сделаны по комбинатам, если будут признаки преднамеренного фиктивного банкротства, будут направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы».

Проблемы на фанерно-плитном комбинате начались с 2014 года. За это время сменилось не одно руководство.

Марс Лутфрахманов, бывший генеральный директор Уфимского фанерно-плитного комбината: «Проблемы начались ближе к весне 2019 года, когда банки-кредиторы не согласовали мировое соглашение по реструктуризации долгов и рассрочке платежей».

На сегодня единственная возможность погасить долги по зарплате – распродать то немногое, что осталось у предприятия. В первую очередь на реализацию идут остатки продукции, впрочем, их не так много, и они смогут покрыть только около 14 млн рублей, а следующим шагом будет выставление на аукцион всего предприятия.

Есть и альтернативный вариант. Производственные мощности передать в аренду предприятию, которое готово наладить работу. В этом случае сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места. Примером может послужить похожий фанерный комбинат на Уфимском шоссе, работа на котором возобновилась по такой схеме в прошлом году.

Сергей Бобб, председатель Республиканского комитета профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации: «В данный момент подготовка к запуску ведется, набирается сырье, осуществляется рубка щепы для цеха, ведутся подготовительные работы. Надеемся, вслед за этим и фанерное производство тоже будет запущено».

А ведь около 80% заводской фанеры еще недавно поставлялось в Америку, Китай и Европу. Пока благодаря продаже остатков продукции удалось погасить задолженность по зарплате за половину октября. И то не всем сотрудникам. Люди вынужденно сидят дома, ведь в Нижегородке это было самое крупное предприятие.