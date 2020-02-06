«Мы отработанный хлам!»: в Уфе сотрудники фанерного комбината не могут получить деньги

Руководство Уфимского фанерно-плитного комбината рассказало о дальнейшей судьбе предприятия. На сегодня есть два варианта, как спасти организацию или хотя бы выплатить людям долг в 25 миллионов рублей по зарплате. Больше месяца цеха простаивают, свыше 400 человек уже официально сократили.
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Ненужными они стали в конце прошлого года, когда каждому на руки пришло уведомление: «Вы попали под сокращение». И теперь почти все, кто еще недавно работал на Уфимском фанерно-плитном комбинате, являются уже бывшими сотрудниками. Ольга Ивушкина – одна из немногих сохранивших рабочее место. Впрочем, радости это не добавляет.
За забором осталось порядка 400 человек. И каждому из них комбинат не выплатил заработную плату как минимум за последние 3 месяца – свыше 25 миллионов рублей.
Действительно, долги по зарплате – лишь малая часть. В общей сложности комбинат должен порядка 3 млрд рублей кредиторам. Фактически завод сейчас принадлежит сразу 4 банкам, которые отстранили прежнее руководство и назначили внешнего управляющего. Ведется внутренний аудит, чтобы узнать, куда все эти годы уходили деньги.
Проблемы на фанерно-плитном комбинате начались с 2014 года. За это время сменилось не одно руководство.
На сегодня единственная возможность погасить долги по зарплате – распродать то немногое, что осталось у предприятия. В первую очередь на реализацию идут остатки продукции, впрочем, их не так много, и они смогут покрыть только около 14 млн рублей, а следующим шагом будет выставление на аукцион всего предприятия.
Есть и альтернативный вариант. Производственные мощности передать в аренду предприятию, которое готово наладить работу. В этом случае сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места. Примером может послужить похожий фанерный комбинат на Уфимском шоссе, работа на котором возобновилась по такой схеме в прошлом году.
А ведь около 80% заводской фанеры еще недавно поставлялось в Америку, Китай и Европу. Пока благодаря продаже остатков продукции удалось погасить задолженность по зарплате за половину октября. И то не всем сотрудникам. Люди вынужденно сидят дома, ведь в Нижегородке это было самое крупное предприятие.
Автор: Артур Шамсутдинов