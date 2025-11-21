В День ТВ сотрудники БСТ рассказали о своем профессиональном пути

Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. Первые успешные передачи движущихся изображений были продемонстрированы еще в 20-е годы прошлого века. Однако профессиональный праздник учредили только в 1996-м. Сегодня нашу жизнь без телевидения представить сложно. Это глобальный обмен информацией, культурное взаимодействие, а также способ приятно и с пользой провести время. Но что же творится по ту сторону экрана и почему журналистов называют универсальными солдатами? Подробнее – в нашем репортаже.

Круглосуточное вещание, десятки программ и сотни сотрудников. Кто-то еще только пишет текст, а кто-то уже монтирует репортаж, ведь до прямого эфира остаются считанные минуты. Работа на телевидении – это сложный механизм, где специалисты самого разного профиля буквально по крупицам создают контент. И чтобы он получился качественным, важна сплоченная работа коллектива.

На телеканале БСТ трудятся сотни человек. Корреспонденты, инженеры, техники, операторы, монтажеры и, конечно, ведущие – лицо телеканала. Евгений Романов на телевидение пришел в далеком 2001-м и остался здесь по сей день. Преданность профессии он объясняет просто – любовь к делу и постоянное развитие.

Как говорят на телевидении, современный журналист – это универсальный солдат. Новое направление в профессии в 2022 году открыл для себя и Азат Садреев – военную журналистику. Отправиться в зону спецоперации и освещать последние события с фронта нашего коллегу заставило желание донести правду до зрителей. На сегодня за плечами корреспондента уже 12 командировок.

Уже не один раз в зоне СВО работал и оператор новостей Булат Садриев. На телевидении он трудится уже больше десяти лет и когда-то даже подумать не мог, что готовить материал ему придется на линии боевого соприкосновения.

Телевидение – это отражение современности. А работа телеканала – сплоченный механизм. Так, в феврале прошлого года на БСТ был открыт сбор средств для военнослужащих. Тогда за считанные дни собрали 253 тысячи рублей. На эту сумму купили коптер, который затем доставили на передовую. Наш коллега, а ныне боец СВО Рафик Ахметшин такой подарок назвал лучшим. В зону спецоперации корреспондент с 20-летним стажем ушел добровольцем в 2023-м.

Современное телевидение – это способ узнать что-то новое, заявить о себе, а еще поделиться чем-то действительно сокровенным. Так, недавно на телеканале БСТ стартовал конкурс «Мой папа», где дети бойцов СВО рассказывают о своих отцах – защитниках Отечества. Принять участие в проекте могут дети от 3 до 14 лет. И сразу десять из них станут победителями.

Регулярные выпуски новостей, программы для детей и взрослых, специальные репортажи. Работники БСТ уже не раз подтверждали свое мастерство, становясь призерами различных конкурсов и телевизионных премий. Накануне в Москве наш профессионализм отметил и глава республики. Это произошло во время встречи со студентами столичных вузов – выходцами из Башкортостана.

Наш телеканал БСТ является лучшим региональным телеканалом РФ. Сфера медиа – это линия боевого соприкосновения. Идет самая настоящая информационная война. В этой сфере достаточно сложно, как и везде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан