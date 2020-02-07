В Уфе и Нефтекамске все школы закрываются на карантин

С понедельника все школы Уфы и Нефтекамска закроются на карантин. Такую информацию сообщили в Министерстве образования республики. В некоторых общеобразовательных учреждениях уже действуют ограничительные меры.
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К примеру, в 71 школе Уфы с 5 числа организована дистанционная форма обучения. В коридорах пусто. В классах находятся лишь учителя, которые в онлайн-режиме занимаются с детьми.
Всего по республике закрыто 167 школ и 10 детских садов, 157 классов и 24 группы дошкольников. Если в школе количество заболевших превышает 20 процентов от общего количества учащихся, объявляется карантин по гриппу и ОРВИ. Такое решение было принято Роспотребнадзором совместно с Министерством образования республики. Это связано с тем, что данный способ по предотвращению эпидемии остается самым эффективным.
Автор: Руслан Батыргареев