В Уфе и Нефтекамске все школы закрываются на карантин

С понедельника все школы Уфы и Нефтекамска закроются на карантин. Такую информацию сообщили в Министерстве образования республики. В некоторых общеобразовательных учреждениях уже действуют ограничительные меры.

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К примеру, в 71 школе Уфы с 5 числа организована дистанционная форма обучения. В коридорах пусто. В классах находятся лишь учителя, которые в онлайн-режиме занимаются с детьми.

Ольга Алексеева, директор школы №71 г. Уфы: «На сегодняшний день все дети проходят обучение дома. На данный момент обучается 665 детей, из них больше 30 процентов, когда мы выносили такое решение, было отсутствующих, и дети отпрашивались очень много, то есть с диагнозом, ОРВИ, грипп и простудные заболевания».

Всего по республике закрыто 167 школ и 10 детских садов, 157 классов и 24 группы дошкольников. Если в школе количество заболевших превышает 20 процентов от общего количества учащихся, объявляется карантин по гриппу и ОРВИ. Такое решение было принято Роспотребнадзором совместно с Министерством образования республики. Это связано с тем, что данный способ по предотвращению эпидемии остается самым эффективным.

Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Уфы: «На сегодняшний день 12 школ и 141 класс были закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, но, как сообщили наши коллеги из Управления образования администрации г. Уфы, с понедельника все школы закрываются на карантин».

Автор: Руслан Батыргареев