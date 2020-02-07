В Уфе и Нефтекамске все школы закрываются на карантин

Ольга Алексеева, директор школы №71 г. Уфы: «На сегодняшний день все дети проходят обучение дома. На данный момент обучается 665 детей, из них больше 30 процентов, когда мы выносили такое решение, было отсутствующих, и дети отпрашивались очень много, то есть с диагнозом, ОРВИ, грипп и простудные заболевания».