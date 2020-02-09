Эксперты рассказали, как изменится стоимость жилья в 2020 году в Башкирии

Стоимость жилья в России может подорожать на четверть. Рост в 25% – вполне реален, говорят эксперты, правда, в течение двух лет. При этом текущий год может пройти безболезненно для покупателя.
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Наиболее остро проблема на рынке недвижимости будет ощущаться в следующем году, когда и граждане, и застройщики в полной мере смогут ощутить действие новой системы строительства с использованием эскроу-счетов. Так на сколько процентов квадратные метры подорожают в 2020-м и какие факторы повлияют на это?
83 тысячи за квадратный метр. Хотя, казалось бы, ничего особенного. Но риелтор Рафаэль Магадеев поясняет: в данном случае цену брали, в том числе и с потолка. Их высота здесь – 3,5 метра. При желании, можно и второй ярус сделать. Покупатель оценит и высоту оконного проема – 2,5 метра. На зависть многим предложениям вторичного рынка.
Риелторы в один голос говорят: брать нужно сейчас, потому что завтра цены будут выше. И в этот раз аналитики с ними частично согласны. В этом году не исключается рост на 10, а то и 15% на новостройки. Что вполне объяснимо.
На сегодняшний день большая часть проектов достраивается по прежней схеме. Это жилье, строительство которого началось с привлечением средств дольщиков. Впрочем, во многих таких новостройках квадратные метры уже раскупили, так что приобрести квартиры сейчас возможно разве что у перекупщиков, которые и так установили свою наценку.
Из-за того, что в прошлом году в России перешли на новую модель финансирования жилищного строительства, количество застройщиков на рынке значительно сократится. Уйти могут до 50% компаний. Ведь отныне строить нужно не на средства дольщиков напрямую, а на банковские кредиты. Деньги граждан должны храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими компании могут только после ввода объекта в эксплуатацию.
Подогревать цены на рынке может и снижающаяся ставка по ипотеке. Но не сильно, говорят эксперты. Согласно статистике, за последний год спрос на жилищный кредит увеличился на 30%. Аналитики поправляют: на самом деле брать кредитов больше не стали. Речь идет о рефинансировании.
Стоимость жилья на вторичном рынке будет подтягиваться за первичкой, но не столь стремительно. В основном в пределах инфляции. Аналитики говорят, что наиболее сложным в плане покупки недвижимости будет не нынешний, а 2021 год. Количество предлагаемого нового жилья сократиться, ведь основная часть будет уже возводиться по системе с эскроу-счетами. Строительные издержки застройщики в результате все равно покроют из карманов граждан.
Автор: Артур Шамсутдинов