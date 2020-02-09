Эксперты рассказали, как изменится стоимость жилья в 2020 году в Башкирии

Стоимость жилья в России может подорожать на четверть. Рост в 25% – вполне реален, говорят эксперты, правда, в течение двух лет. При этом текущий год может пройти безболезненно для покупателя.

Наиболее остро проблема на рынке недвижимости будет ощущаться в следующем году, когда и граждане, и застройщики в полной мере смогут ощутить действие новой системы строительства с использованием эскроу-счетов. Так на сколько процентов квадратные метры подорожают в 2020-м и какие факторы повлияют на это?

83 тысячи за квадратный метр. Хотя, казалось бы, ничего особенного. Но риелтор Рафаэль Магадеев поясняет: в данном случае цену брали, в том числе и с потолка. Их высота здесь – 3,5 метра. При желании, можно и второй ярус сделать. Покупатель оценит и высоту оконного проема – 2,5 метра. На зависть многим предложениям вторичного рынка.

Рафаэль Магадеев риэлтор: «Сэкономит здесь – вопрос не уместный. Каждый человек выбирает тот район, где он привык жить. В Черниковке квартиру можно купит за 50 тысяч за квадратный метр. В Советском доходит до 118 тысяч за квадратный метр».

Риелторы в один голос говорят: брать нужно сейчас, потому что завтра цены будут выше. И в этот раз аналитики с ними частично согласны. В этом году не исключается рост на 10, а то и 15% на новостройки. Что вполне объяснимо.

На сегодняшний день большая часть проектов достраивается по прежней схеме. Это жилье, строительство которого началось с привлечением средств дольщиков. Впрочем, во многих таких новостройках квадратные метры уже раскупили, так что приобрести квартиры сейчас возможно разве что у перекупщиков, которые и так установили свою наценку.

Из-за того, что в прошлом году в России перешли на новую модель финансирования жилищного строительства, количество застройщиков на рынке значительно сократится. Уйти могут до 50% компаний. Ведь отныне строить нужно не на средства дольщиков напрямую, а на банковские кредиты. Деньги граждан должны храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими компании могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Евгений Декатов, заместитель генерального директора Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан: «Застройщики будут приспосабливаться. Они понимают, что новые реалии наступили. С другой стороны, возможно будет укрупнение компаний, поглощение. Что просто игроков станет в два раза меньше. Я надеюсь, этого не случится».

Подогревать цены на рынке может и снижающаяся ставка по ипотеке. Но не сильно, говорят эксперты. Согласно статистике, за последний год спрос на жилищный кредит увеличился на 30%. Аналитики поправляют: на самом деле брать кредитов больше не стали. Речь идет о рефинансировании.

Камила Фазлыева, руководитель ипотечного бюро: «Ипотека уже не драйвер. Она просто поддерживает объем сделок. И если даже обещанный рост на 20-25% будет, он столкнется с тем, что просто покупать будет некому. Цены поднимутся, будут стоять и потому будет опять откат назад, если иных инструментов нет, и роста дохода реального не произойдет».

Стоимость жилья на вторичном рынке будет подтягиваться за первичкой, но не столь стремительно. В основном в пределах инфляции. Аналитики говорят, что наиболее сложным в плане покупки недвижимости будет не нынешний, а 2021 год. Количество предлагаемого нового жилья сократиться, ведь основная часть будет уже возводиться по системе с эскроу-счетами. Строительные издержки застройщики в результате все равно покроют из карманов граждан.