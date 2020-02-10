В Башкирии внесут в черный список магазины, завышающие цены на медицинские маски

Заболевших коронавирусом в Башкирии по-прежнему не обнаружено. Об этом сегодня сообщили на втором заседании штаба по борьбе с эпидемией. Хотя ажиотаж вокруг распространения вируса не спадает.

Так, вице-премьер республики Андрей Назаров уже дал распоряжение создать запас медицинских масок. Такие меры приняты, чтобы не допустить их дефицита. Кроме того, не прекращается обсуждение стоимости повязок. В торговых точках она может достигать 150 рублей.

Андрей Назаров порекомендовал создать соответствующий черный список и вносить туда магазины с завышенными ценами. Впрочем, профилактика борьбы с коронавирусом этим не ограничивается. Андрей Назаров порекомендовал создать соответствующий черный список и вносить туда магазины с завышенными ценами. Впрочем, профилактика борьбы с коронавирусом этим не ограничивается. Общественный транспорт также полежит дезинфекции и обработке. .