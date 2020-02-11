В Башкирии социальный контракт поможет выбраться из бедности 50% получателей адресной соцпомощи

Около половины получателей адресной социальной помощи в Башкирии смогут переступить порог бедности. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. По ее словам, результата поможет добиться социальный контракт.

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С 2014 года в республике успешно реализовывается программа адресной социальной защиты. За это время было выделено 280 млн рублей и заключено свыше 6700 соцконтрактов. Участниками программы стали малоимущие семьи с детьми и одинокие жители Башкирии.

За шесть лет, начиная с 2014-го и заканчивая 2019 годом, в республике на поддержку было выделено 280 миллионов и в итоге заключено 6728 социальных контрактов. Подавляющее большинство из них, а это 98 процентов, заключили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства,151 человек воспользовались адресной мерой социальной поддержки на осуществление предпринимательской деятельности и лишь 7 человек – на профессиональное обучение.

Ленара Иванова, глава ведомства

С 2020 года Башкирия вошла в число пилотных регионов по повышению реальных доходов граждан и снижению в два раза уровня бедности. Проект, рассчитанный до 2024 года, подразумевает ежегодное выделение 375 млн рублей из федерального бюджета и 51 млн рублей – из республиканского.Эта программа будет активно способствовать реализации в Башкортостане национального проекта «Поддержка МСП». Ведь в итоге адресная помощь на основании социального контракта может существенно повлиять на численность индивидуальных предпринимателей в регионе.

Таким образом, в течение ближайших трех лет республика получит на заключение социальных контрактов более миллиарда рублей. И уже в этом году финансирование программы адресной помощи жителям по социальным контрактам увеличивается в разы – почти до 427 миллионов рублей. Деньги выделяются для жителей республики, решившим открыть собственный бизнес – до 100 тысяч рублей, желающим обучиться новой профессии – до 30 тысяч рублей, и столько же - людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, по программе можно получать ежемесячные выплаты от 10 до 18 тысяч рублей во время учёбы, поиска работы, прохождения стажировки.

Учитывая поставленную перед нами Президентом России задачу по сокращению уровня бедности до 2024 года в два раза, мы должны вывести из бедности более 50 процентов граждан-получателей адресной социальной помощи на основании социального контракта. То есть доходы заключивших с государством социальный контракт по его завершению должны превышать прожиточный минимум.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ