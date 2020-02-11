В Башкирии социальный контракт поможет выбраться из бедности 50% получателей адресной соцпомощи

Около половины получателей адресной социальной помощи в Башкирии смогут переступить порог бедности. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. По ее словам, результата поможет добиться социальный контракт.

С 2014 года в республике успешно реализовывается программа адресной социальной защиты. За это время было выделено 280 млн рублей и заключено свыше 6700 соцконтрактов. Участниками программы стали малоимущие семьи с детьми и одинокие жители Башкирии.

За шесть лет, начиная с 2014-го и заканчивая 2019 годом, в республике на поддержку было выделено 280 миллионов и в итоге заключено 6728 социальных контрактов. Подавляющее большинство из них, а это 98 процентов, заключили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства,151 человек воспользовались адресной мерой социальной поддержки на осуществление предпринимательской деятельности и лишь 7 человек – на профессиональное обучение. Ленара Иванова, глава ведомства

С 2020 года Башкирия вошла в число пилотных регионов по повышению реальных доходов граждан и снижению в два раза уровня бедности. Проект, рассчитанный до 2024 года, подразумевает ежегодное выделение 375 млн рублей из федерального бюджета и 51 млн рублей – из республиканского.Эта программа будет активно способствовать реализации в Башкортостане национального проекта «Поддержка МСП». Ведь в итоге адресная помощь на основании социального контракта может существенно повлиять на численность индивидуальных предпринимателей в регионе.

Таким образом, в течение ближайших трех лет республика получит на заключение социальных контрактов более миллиарда рублей. И уже в этом году финансирование программы адресной помощи жителям по социальным контрактам увеличивается в разы – почти до 427 миллионов рублей. Деньги выделяются для жителей республики, решившим открыть собственный бизнес – до 100 тысяч рублей, желающим обучиться новой профессии – до 30 тысяч рублей, и столько же - людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, по программе можно получать ежемесячные выплаты от 10 до 18 тысяч рублей во время учёбы, поиска работы, прохождения стажировки.