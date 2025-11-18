Глава Башкирии принял участие в конференции «Идеалы и ценности Ислама»

Говорить о единстве мы сейчас особенно вынуждены. Враг рода человеческого, сатана, пытается натравить опять людей друг против друга. Это дошло до самой горячей точки. То, что происходит на Донбассе, в Палестине, в Латинской Америке и во многих частях. Мы должны осознать: если мы будем плестись за сатаной, за шайтаном, то что увидят наши дети?

Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман