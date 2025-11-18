Глава Башкирии принял участие в конференции «Идеалы и ценности Ислама»

«Одна умма – общая судьба». Глава Башкортостана принял участие в пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности Ислама». Мероприятие приурочено к 45-летию избрания Талгата Таджуддина на пост шейх-уль-ислама, Верховного муфтия и председателя Центрального духовного управления мусульман России.
Радий Хабиров отметил, что главная тема встречи звучит сегодня с особой актуальностью. В Уфе более двух веков назад был основан официальный исторический центр ислама России. И с тех пор Центральное духовное управление мусульман всегда оставалось незыблемой опорой, свято храня веру, нравственные устои и преданность Российскому государству. Сегодня ЦДУМ России – один из крупнейших центров духовного просвещения. По инициативе Талгат-хазрата создана Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию, объединившая духовные управления мусульман братских стран.
В рамках конференции планируется проведение ряда научных и общественных площадок диалога между российскими и зарубежными исламскими организациями, объединёнными общей темой «Одна умма – общая судьба». В них примут участие представители органов государственной власти, научного сообщества, образовательных организаций, религиозные и общественные деятели из России и 12 зарубежных стран. По словам Верховного муфтия Талгата Таджуддина, целью конференции является выработка предложений, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, межрелигиозного и межнационального мира и согласия.