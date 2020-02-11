В Уфе проверяют информацию об отказе врачей принять туриста из Пекина

Минздрав Башкирии проводит проверку информацию об отказе уфимцу в обследовании на коронавирус. Об этом сообщил министр ведомства Максим Забелин. Инцидент произошел в 4-й инфекционной больнице.

В учреждении якобы обратился 27-летний молодой человек, который недавно прилетел из Пекина. Придя в больницу с намерениями сдать анализы, тут же вызвал переполох среды медперсонала. Врачи разговаривали с несостоявшимся пациентом через закрытые двери, а позже и вовсе попросили его покинуть больницу через черный ход.