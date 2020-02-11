В России разрешили выращивать коноплю

В России выращивание конопли и мака вновь станет возможным. Правда, просто так делать это не получится. Фермеру нужно будет доказать, что выращивание происходит в промышленных, медицинских или ветеринарных целях.

Запрет на производство конопли был введен в России в 2007 году. Это решение тогда вызвало массу споров между производителями конопли и властями. В конце концов был сделан вывод, что растение стоит ближе к наркотикам, к которым помимо конопли в итоге приравняли и снотворный мак.

Однако сегодня на официальном портале правовой информации было опубликовано соответствующее распоряжение Правительства России, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным. Документ разделяет сферу применения продукта и процент содержания наркотических веществ. Так, если конопля и мак выращиваются для медицинских и ветеринарных целей, доля содержания наркотических и психотропных средств в них не ограничена. Что касается промышленных масштабов, то для конопли содержание активных веществ не должно превышать 0,1%, а для мака - 0,6%.