В Башкортостане прошёл шашечный турнир «Орлята России»

Региональный турнир
среди юных спортсменов провели в Иглинском районе. По этой программе соревнования
прошли там впервые. На мероприятии побывала наша съемочная группа.
Участников программы
«Орлята России» – учеников 3-х и 4-х классов приняла общеобразовательная школа №7
села Иглино. На турнир юных интеллектуалов приехали 10 команд из 9 районов Башкортостана.
В команде по 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.
Турнир
первый, для нас это очень значимо, что коллеги откликнулись, привезли детей. Мы
надеемся, что мы проведём его на хорошем, высоком уровне и продолжим далее
организовывать в других муниципалитетах, но и продолжать эту историю, выводить
на более высокий уровень, привлекая наибольшее количество команд.Полина Трапезникова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства»
В спортивном
мероприятии по шашкам в Иглино принял участие победитель первенства мира и
Европы, призер кубка мира Марсель Шарафутдинов. Он вдохновил юных шашистов на
будущие победы.
Сегодня
в Иглинском районе проходят командные соревнования среди школьников 1-4-х
классов. Соревнуются они как на настоящих соревнованиях с настоящими часами.
Контроль времени 5 минут плюс 3 секунды на каждый ход. Играют они хорошо. Это
первые соревнования. Я им желаю хорошего развития в дальнейшем и чтобы продолжали
играть и тренироваться.Марсель Шарафутдинов, победитель чемпионата мира – 2025 по шашкам
В командном зачёте
третье место заняли представители Аургазинского района. Второе место завоевали
шашисты из Абзелиловского района. Лучшими стали гости из Ишимбайского района.
Турнир
так хорошо и организованно подготовлен. Ребята с удовольствием участвуют. У нас
уже много побед. Думаю, что команда у нас будет в числе лучших, так надеемся
мы. Ребята играют с удовольствием и говорят, что очень интересно. И самый
большой плюс для ребят, что они стали смелее, хотят попробовать свои силы и всё
больше играть, и они увлечены игрой.Ирина Готовцева, руководитель сборной Калининского района г. Уфы по шашкам
Мои
мечты – занять первое место, и этот турнир мне очень понравился. Сегодня я
играл девять туров, и девять туров я все выиграл. Я желаю счастья, здоровья и удачи
в следующих соревнованиях.Давид Аитов, участник соревнований /Ишимбайский район/
Я
начала заниматься шашками в семь лет. Шашки мне дают больше внимательности.Самира Ханафина, участница соревнований /Давлекановский район/
Прошедший турнир по
шашкам среди учеников начальных классов дал новый импульс для организации и
проведения подобных соревнований во всех муниципальных образованиях республики.