В Башкортостане прошёл шашечный турнир «Орлята России»

Региональный турнир среди юных спортсменов провели в Иглинском районе. По этой программе соревнования прошли там впервые. На мероприятии побывала наша съемочная группа.

Участников программы «Орлята России» – учеников 3-х и 4-х классов приняла общеобразовательная школа №7 села Иглино. На турнир юных интеллектуалов приехали 10 команд из 9 районов Башкортостана. В команде по 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.

Турнир первый, для нас это очень значимо, что коллеги откликнулись, привезли детей. Мы надеемся, что мы проведём его на хорошем, высоком уровне и продолжим далее организовывать в других муниципалитетах, но и продолжать эту историю, выводить на более высокий уровень, привлекая наибольшее количество команд.

Полина Трапезникова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства»

В спортивном мероприятии по шашкам в Иглино принял участие победитель первенства мира и Европы, призер кубка мира Марсель Шарафутдинов. Он вдохновил юных шашистов на будущие победы.

Сегодня в Иглинском районе проходят командные соревнования среди школьников 1-4-х классов. Соревнуются они как на настоящих соревнованиях с настоящими часами. Контроль времени 5 минут плюс 3 секунды на каждый ход. Играют они хорошо. Это первые соревнования. Я им желаю хорошего развития в дальнейшем и чтобы продолжали играть и тренироваться.

Марсель Шарафутдинов, победитель чемпионата мира – 2025 по шашкам
Фото №1 - В Башкортостане прошёл шашечный турнир «Орлята России»

В командном зачёте третье место заняли представители Аургазинского района. Второе место завоевали шашисты из Абзелиловского района. Лучшими стали гости из Ишимбайского района.

Турнир так хорошо и организованно подготовлен. Ребята с удовольствием участвуют. У нас уже много побед. Думаю, что команда у нас будет в числе лучших, так надеемся мы. Ребята играют с удовольствием и говорят, что очень интересно. И самый большой плюс для ребят, что они стали смелее, хотят попробовать свои силы и всё больше играть, и они увлечены игрой.

Ирина Готовцева, руководитель сборной Калининского района г. Уфы по шашкам

Мои мечты – занять первое место, и этот турнир мне очень понравился. Сегодня я играл девять туров, и девять туров я все выиграл. Я желаю счастья, здоровья и удачи в следующих соревнованиях.

Давид Аитов, участник соревнований /Ишимбайский район/

Я начала заниматься шашками в семь лет. Шашки мне дают больше внимательности.

Самира Ханафина, участница соревнований /Давлекановский район/

Прошедший турнир по шашкам среди учеников начальных классов дал новый импульс для организации и проведения подобных соревнований во всех муниципальных образованиях республики.

