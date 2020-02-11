В Башкирии 75 млн рублей направят на переобучение мам в декрете

Молодых мам отправят на обучение. В республиканском правительстве обсудили меры повышения квалификации женщин, находящихся в декрете. Был утвержден порядок предоставления субсидий для этих целей юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

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Объем финансового обеспечения составляет 75 млн рублей. В 2019 за счет средств регионального бюджета новые корочки получили свыше 500 женщин. В нынешнем году переобучать будут и тех, кто вышел из декрета и воспитывает детей до 7 лет. Как отметила Ленара Иванова, мероприятия организуются в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: «Мы говорим именно о переобучении и повышении квалификации. Логика такая: нужно подтянуть женщину к выходу на работу. И третий вид помощи – образовательные сертификаты, которые дают возможность выбрать женщине самой место, где женщина будет проходить переобучение».

Фото: Интернет