В Уфе прошел первый «Урок цифры»

Башкирских школьников познакомят с миром информационных технологий. В Уфе накануне прошел первый «Урок цифры». Перед учениками Республиканского инженерного лицея-интерната выступили эксперты в области IT.
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Они рассказали про возможности голосовых помощников. В частности, про то, как поисковики обрабатывают запросы, а также какие технологии в этом задействованы. Проект «Урок цифры» проводится в России второй учебный год подряд. Его задачи – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.