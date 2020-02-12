В Уфе прошел первый «Урок цифры»

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан: «Все школы республики будут участвовать в «Уроке цифры». Проект, который абсолютно необходим, нужен. Самое главное – он поддерживает федеральный проект "Цифровая и образовательная среда". У нас пока не так много школ – 63 школы, но в общей сложности к 2022 году придем к тому, что как минимум тысяча школ будут работать в таком формате».