В Уфе прошел первый «Урок цифры»

Башкирских школьников познакомят с миром информационных технологий. В Уфе накануне прошел первый «Урок цифры». Перед учениками Республиканского инженерного лицея-интерната выступили эксперты в области IT.

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Они рассказали про возможности голосовых помощников. В частности, про то, как поисковики обрабатывают запросы, а также какие технологии в этом задействованы. Проект «Урок цифры» проводится в России второй учебный год подряд. Его задачи – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан: «Все школы республики будут участвовать в «Уроке цифры». Проект, который абсолютно необходим, нужен. Самое главное – он поддерживает федеральный проект "Цифровая и образовательная среда". У нас пока не так много школ – 63 школы, но в общей сложности к 2022 году придем к тому, что как минимум тысяча школ будут работать в таком формате».

Дмитрий Растворов, директор по продвижению образовательных инициатив компании «Яндекс»: «Главная задача – познакомить детей с интересным миром IT, показать их внутреннее устройство, в данном случае – голосовых помощников, и чем-то замотивировать к получению дальнейшего образования. То есть такой проект носит профориентационный характер. Он направлен на знакомство с самым разнообразным миром информационных технологий».