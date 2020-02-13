Радий Хабиров навестил в госпитале 102-летнего участника легендарной 112-й Башкавдивизии

Сегодня Радий Хабиров навестил одного из двух оставшихся в живых кавалеристов 112-й Башкавдивизии. 102-летний ветеран сейчас проходит лечение в госпитале. Глава республики осмотрел, как в лечебном учреждении проходят реабилитацию, а также возвращаются к нормальной жизни – эта тема стала ключевой и на очередном «Здравчасе» в правительстве.

Даже в свои 102 года Мугин Нагаев по привычке старается приветствовать гостей стоя. Как истинный военный. Однако сами гости не скрывают: каждому из присутствующих за честь пожать руку ветерану. И хотя он сам уже практически не говорит, куда красноречивее любых слов его награды и вековая биография.

Подполковник в отставке Мугин Нагаев – один из двух доживших до наших дней участников знаменитой 112-й Башкавдивизии. Под ее знаменами прошел весь боевой путь. Дважды представлен к званию Героя Советского Союза, однако оба раза звания не дали. При этом грудь украшают ордена Ленина, Красной Звезды и Красного Знамени. И, что немаловажно, всю жизнь он был примерным семьянином. Со своей супругой они в браке уже 55 лет.

Мы вместе работали. Потом он закончил свою службу, мы остались в Германии на 5 лет. Рамзия Нагаева, супруга ветерана Великой Отечественной войны

Сейчас Мугин Нагаев находится на лечении в Республиканском госпитале ветеранов. Сегодня Радий Хабиров осмотрел, как здесь проходят реабилитацию. Ежегодно тут восстанавливаются около 2 тысяч человек. К их услугам – лечебная физкультура, рефлексотерапия, безоперационная спинальная декомпрессия и не только.

Здесь ставят на ноги людей, почти потерявших надежду после тяжёлых травм и инсультов. Радий Хабиров рассказал, что очень впечатлен увиденным. Однако в республике это, по сути, единственное место такого уровня.

У нас как таковых реабилитационных центров отдельных нет, есть реабилитационные отделения. Они созданы при всех межрайонных муниципальных центрах, всего функционирует 560 коек. Работает более 30 междисциплинарных команд. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

В прошлом году реабилитацию в круглосуточных стационарах получили более 12 тысяч пациентов, в дневных – почти 3,5 тысячи. На «Здравчасе» Глава Башкортостана дал распоряжение подготовить программу развития реабилитационных центров.

Вы там нарисуйте с деньгами, придете ко мне в рабочем порядке, и мы посмотрим, что получится реализовать, что нет. Но точно говорю, какие-то деньги, даже начиная с 2020 года, я готов реализовать. Возьмите какой-нибудь реабилитационный центр у нас, не в Уфе, например, в Стерлитамаке, и вот туда дайте денег. Сделайте косметический ремонт, по доступной среде, оборудование соответствующее, чтобы я к концу года видел, зачем мы эти деньги потратили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одно дело – спасти пациента, другое – вернуть его к нормальной жизни. В таких центрах люди, по сути, получают второй шанс. Радий Хабиров призвал при их создании опираться на опыт зарубежных стран. А также допустил возможность привлечь к этой работе республиканские санатории.