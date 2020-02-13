Радий Хабиров навестил в госпитале 102-летнего участника легендарной 112-й Башкавдивизии

Сегодня Радий Хабиров навестил одного из двух оставшихся в живых кавалеристов 112-й Башкавдивизии. 102-летний ветеран сейчас проходит лечение в госпитале. Глава республики осмотрел, как в лечебном учреждении проходят реабилитацию, а также возвращаются к нормальной жизни – эта тема стала ключевой и на очередном «Здравчасе» в правительстве.
горячие новости
Даже в свои 102 года Мугин Нагаев по привычке старается приветствовать гостей стоя. Как истинный военный. Однако сами гости не скрывают: каждому из присутствующих за честь пожать руку ветерану. И хотя он сам уже практически не говорит, куда красноречивее любых слов его награды и вековая биография.
Подполковник в отставке Мугин Нагаев – один из двух доживших до наших дней участников знаменитой 112-й Башкавдивизии. Под ее знаменами прошел весь боевой путь. Дважды представлен к званию Героя Советского Союза, однако оба раза звания не дали. При этом грудь украшают ордена Ленина, Красной Звезды и Красного Знамени. И, что немаловажно, всю жизнь он был примерным семьянином. Со своей супругой они в браке уже 55 лет.
Сейчас Мугин Нагаев находится на лечении в Республиканском госпитале ветеранов. Сегодня Радий Хабиров осмотрел, как здесь проходят реабилитацию. Ежегодно тут восстанавливаются около 2 тысяч человек. К их услугам – лечебная физкультура, рефлексотерапия, безоперационная спинальная декомпрессия и не только.
Здесь ставят на ноги людей, почти потерявших надежду после тяжёлых травм и инсультов. Радий Хабиров рассказал, что очень впечатлен увиденным. Однако в республике это, по сути, единственное место такого уровня.
В прошлом году реабилитацию в круглосуточных стационарах получили более 12 тысяч пациентов, в дневных – почти 3,5 тысячи. На «Здравчасе» Глава Башкортостана дал распоряжение подготовить программу развития реабилитационных центров.
Одно дело – спасти пациента, другое – вернуть его к нормальной жизни. В таких центрах люди, по сути, получают второй шанс. Радий Хабиров призвал при их создании опираться на опыт зарубежных стран. А также допустил возможность привлечь к этой работе республиканские санатории.
Автор: Артур Шамсутдинов