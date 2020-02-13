«Это что за халатность?»: в Уфе врачи не смогли вовремя выявить у мужчины ботулизм

В Уфе 3 дня медики не могли поставить диагноз пациенту со смертельно опасной болезнью: 36-летний мужчина заразился редким заболеванием – ботулизмом. Сейчас Дима Стринадко в коме. Семья не понимает, почему врачи сразу не огласили диагноз.

За приступ панической атаки заведующая отделением приняла болезнь, от которой даже при своевременном лечении умирает 10% пациентов. Если же брать тех, кто получил медицинскую помощь при ботулизме не сразу, то летальность вырастает до 60 %.

Он был в тяжелейшем состоянии, он уже ничего не говорил. А ботулизм влияет на дыхание, на речь, на глотание. Просто понимаете, здесь было утеряно время. Вот у нас документы все подписанные со штампами стационара с печатью, с подписями врачей. Это что за халатность, это что за такой низкий профессионализм? Галина и Сергей Стринадко

3 дня медики не могли поставить диагноз Дмитрию Стринадко. Родителям говорили, что анализы в порядке.

Говорят: «На МРТ у тебя всё нормально, вчера тебе КТ делали – у тебя всё нормально. Мест в больнице нет в отделении». – Это где? – В 21-й больнице. Это тот человек, который даёт места в стационар. Галина и Сергей Стринадко

Спустя 3 дня семья Стринадко решила больше не полагаться на скорую. Самостоятельно поехали в другое медучреждение – в 22-й больнице диагноз наконец-то поставили. Ввели в искусственную кому. Иначе в любой момент могло остановиться дыхание. Так, по словам матери, ей сказали врачи. Ввели вакцину. Насколько сильно инфекция поразила органы, пока неизвестно.

Это ботулотоксин, который вырабатывает вегетативная форма. То есть сама палочка клостридия ботулина не опасна, опасен её токсин, который в определённой среде развивается. Роза Гумерова, врач высшей категории, заведующая отделением инфекционной клинической больницы №4

Частная причина ботулизма – употребление в пищу вяленой рыбы, консервированных овощей и грибов. Но, как правило, всё это домашнего изготовления, когда нарушены правила производства.

Где была подхвачена инфекция, семья не понимает. Потенциально опасные продукты уже были отданы на экспертизу. Стринадко написали жалобу в Минздрав республики, в фонд медицинского страхования и в 21-ю больницу. Болезнь редкая. В Башкортостане о ботулизме говорят раз в несколько лет. И в этот раз семья надеется, что будет это не в трагичном контексте.