«Это что за халатность?»: в Уфе врачи не смогли вовремя выявить у мужчины ботулизм

В Уфе 3 дня медики не могли поставить диагноз пациенту со смертельно опасной болезнью: 36-летний мужчина заразился редким заболеванием – ботулизмом. Сейчас Дима Стринадко в коме. Семья не понимает, почему врачи сразу не огласили диагноз.
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За приступ панической атаки заведующая отделением приняла болезнь, от которой даже при своевременном лечении умирает 10% пациентов. Если же брать тех, кто получил медицинскую помощь при ботулизме не сразу, то летальность вырастает до 60 %.
3 дня медики не могли поставить диагноз Дмитрию Стринадко. Родителям говорили, что анализы в порядке.
Спустя 3 дня семья Стринадко решила больше не полагаться на скорую. Самостоятельно поехали в другое медучреждение – в 22-й больнице диагноз наконец-то поставили. Ввели в искусственную кому. Иначе в любой момент могло остановиться дыхание. Так, по словам матери, ей сказали врачи. Ввели вакцину. Насколько сильно инфекция поразила органы, пока неизвестно.
Частная причина ботулизма – употребление в пищу вяленой рыбы, консервированных овощей и грибов. Но, как правило, всё это домашнего изготовления, когда нарушены правила производства.
Где была подхвачена инфекция, семья не понимает. Потенциально опасные продукты уже были отданы на экспертизу. Стринадко написали жалобу в Минздрав республики, в фонд медицинского страхования и в 21-ю больницу. Болезнь редкая. В Башкортостане о ботулизме говорят раз в несколько лет. И в этот раз семья надеется, что будет это не в трагичном контексте.
Автор: Лилия Курбанова