В Башкирии придумали новый способ ограничить продажу алкоголя

Депутаты Госсобрания Башкирии инициировали изменения в законе о продаже алкоголя. Если он получит одобрение, то реализация спиртных напитков в случае нахождения торгового объекта и объекта общественного питания в одном здании будет запрещена. Пока же псевдокафе, прикрываясь лицензией общепита, продают спиртные напитки круглосуточно.

Зачастую, жители многоэтажек теряют сон, ведь на первом этаже их домов бойко и днем, и ночью идет торговля. Аргумент, против которого бессилен закон, – тара открытая, значит, нарушений нет. Даже, когда на январские праздники в республике объявили сухой закон, продажа спиртных напитков в некоторых точках не прекратилась. Псевдокафе, имеющие лицензию общепита, круглосуточно снабжали постоянных клиентов алкоголем. И столик – роскошь. Корреспондент БСТ лично прошлась по магазинчикам возле дома. После 22:00, кажется, жизнь в них только начинается. Некоторые так называемые общепиты ограничились просто барной стойкой. Стульев нет, а подступиться к столу и вовсе невозможно – места клиентов заняла продукция магазина. При этом продавцы заверили, что веселые компании тут почти каждый день. При желании можно заказать даже музыку. Только в таких стесненных условиях пуститься в пляс вряд ли получится.

В некоторых торговых точках и вовсе отсутствовали столы. Хотя согласно лицензии здесь должен быть общепит. Особо ответственные бизнесмены предусмотрели выдачу пластиковых стаканчиков к спиртному. Ведь опустошить приобретенный алкоголь нужно в помещении.

Алина Абдуллина, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене и питанию Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан: «Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется при непосредственном вскрытии потребительской упаковки продавцом, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции. Потребление и распитие алкогольной продукции, приобретенной в объектах общественного питания, допускается только непосредственно в самом объекте общественного питания».

Депутаты башкирского парламента инициировали изменения в законе республики. В случае одобрения общепит лишится лицензии, если он будет в одном помещении с торговой точкой. Помещения должны быть изолированы друг от друга, либо иметь отдельный вход для посетителей.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан: «Мы вносили ряд законодательных инициатив в Госдуму. Предлагали по одному и тому же месту не выдавать две лицензии – на общепит и на розницу. К сожалению, нас не поддержали. На сегодняшний день в Госдуме рассматривается законопроект по возвращению регионам, субъектам полномочий по регулированию продажи алкоголя в местах общепита».

Законодательство некоторых зарубежных стран предоставляет жильцам многоэтажек возможность самим решить, будет ли заведение в их доме продавать крепкие алкогольные напитки. Они всегда могут обратиться в правоохранительные органы и отозвать лицензию, если клиенты нарушают тишину и спокойствие.

Жители нашей республики тоже имеют права голоса. Ознакомиться и высказаться в отношении нового закона можно до 9 марта 2020 года на региональном интернет-портале или же пройти по ссылке на сайте Минэкономразвития республики.