В Уфе выросло число желающих сдать тест на ВИЧ после фильма Дудя

«Примерно каждый третий сказал, что посмотрели в интернете. Да, это молодежь до 30 лет. И да, считаю, фильм, надеюсь, поменяет отношение к нашей проблеме».

Рафаэль Яппаров, главный врач республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями