В Уфе выросло число желающих сдать тест на ВИЧ после фильма Дудя

После выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» выросло количество желающих провериться на заболевание. В Уфе каждый третий обследуемый решился сдать анализы, посмотрев документалку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач СПИД-центра Рафаэль Яппаров.

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В большинстве своем это молодые люди до 30 лет. Больше обычного на тестирования пришло и в медкабинет общественной организации «Позитивная среда», где можно сдать экспресс-анализ. Рост желающих проверить себя на ВИЧ зафиксировали и в других регионах: в Санкт-Петербурге в два раза, а в Новосибирске – в три.

«Примерно каждый третий сказал, что посмотрели в интернете. Да, это молодежь до 30 лет. И да, считаю, фильм, надеюсь, поменяет отношение к нашей проблеме».

Рафаэль Яппаров, главный врач республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

Автор: Анастасия Ильчибаева

Фото: Интернет