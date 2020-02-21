В Башкирии прошел диктант на 6 языках народов республики

В Башкирии в День международного дня родных языков прошла просветительская акция. Жители республики проверили знания башкирского, татарского, русского, марийского, чувашского и удмуртского. Диктант был посвящен 120-летию со дня рождения генерал-майора Шаймуратова.
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Неважно, на каком языке. Главное – он родной. За парту сели не только студенты, но и общественные деятели, артисты, чиновники. Аудитория, где пишут диктант на марийском, насчитывает всего 11 человек. Но знают участники акции родной язык с детства. Хотя даже они пополнили сегодня свой словарь новыми понятиями.
Отрывок из произведения публициста Сабира Кадырова, который, кстати, знал лично Шаймуратова, – не случайный выбор. Диктант посвящен 120-летию со дня рождения комдива. Произведение перевели на башкирский, татарский, русский, марийский, чувашский и удмуртский. Это 6 языков народов республики, которые изучают в школах.
Основными площадками проекта в Уфе стали аудитории БашГУ и Педуниверситета. Парты заняли более 500 человек. Уже сейчас организаторы отмечают: диктант станет ежегодным. Его будут проводить 21 февраля в Международный день родного языка. И в будущем планируется подключить к акции и другие языки, на которых говорят в республике.
Диктант на башкирском, к слову, писали по всему миру: были открыты более 2000 тысяч площадок.
Каждый участник акции получил на руки сертификат. А вот оценки будут позже размещены на сайтах организаторов: регионального Минобра, Ассамблеи народов Башкортостана и Всемирного конгресса башкир.
К слову, сегодня в 10 регионах страны, там, где больше всего наших соотечественников, провели диктант на башкирском. К акции присоединилась Чебаркульская танковая дивизия. Из нашего региона здесь служат более 500 человек. Текст диктанта – отрывок произведения Мустая Карима «В Муроме». Диктант на башкирском языке также писали в Казахстане и Узбекистане.
Автор: Динара Таймасханова