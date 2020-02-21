В Башкирии прошел диктант на 6 языках народов республики

В Башкирии в День международного дня родных языков прошла просветительская акция. Жители республики проверили знания башкирского, татарского, русского, марийского, чувашского и удмуртского. Диктант был посвящен 120-летию со дня рождения генерал-майора Шаймуратова.

Неважно, на каком языке. Главное – он родной. За парту сели не только студенты, но и общественные деятели, артисты, чиновники. Аудитория, где пишут диктант на марийском, насчитывает всего 11 человек. Но знают участники акции родной язык с детства. Хотя даже они пополнили сегодня свой словарь новыми понятиями.

Ирина Тойгильдина, преподаватель Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа: «Очень много сложных марийских слов, даже значения которых мы не знаем. Потом прислушались, оказывается, можно написать. Тем более, если ты знаешь героя. Мы же все про Шаймуратова знаем, как будто про своего родного человека пишешь».

Отрывок из произведения публициста Сабира Кадырова, который, кстати, знал лично Шаймуратова, – не случайный выбор. Диктант посвящен 120-летию со дня рождения комдива. Произведение перевели на башкирский, татарский, русский, марийский, чувашский и удмуртский. Это 6 языков народов республики, которые изучают в школах.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир: «Цель таких акций – не только и не столько проверка знаний, сколько изменение отношения к родным языкам. Повышение внимания к изучению родных языков. Как говорят ученые, каждый день в мире исчезает один язык, и чтобы не допустить этого, мы должны делать все возможное».

Основными площадками проекта в Уфе стали аудитории БашГУ и Педуниверситета. Парты заняли более 500 человек. Уже сейчас организаторы отмечают: диктант станет ежегодным. Его будут проводить 21 февраля в Международный день родного языка. И в будущем планируется подключить к акции и другие языки, на которых говорят в республике.

Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи народов Башкортостана: «Знание языка – это визитная карточка современного молодого человека, который уважает и свою культуру и культуру других народов».

Диктант на башкирском, к слову, писали по всему миру: были открыты более 2000 тысяч площадок.

Каждый участник акции получил на руки сертификат. А вот оценки будут позже размещены на сайтах организаторов: регионального Минобра, Ассамблеи народов Башкортостана и Всемирного конгресса башкир.

К слову, сегодня в 10 регионах страны, там, где больше всего наших соотечественников, провели диктант на башкирском. К акции присоединилась Чебаркульская танковая дивизия. Из нашего региона здесь служат более 500 человек. Текст диктанта – отрывок произведения Мустая Карима «В Муроме». Диктант на башкирском языке также писали в Казахстане и Узбекистане.