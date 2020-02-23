Башкирия подписала договор о шефских связях с десантным кораблем Северного флота

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Для нас это большая честь. Мы надеемся, что и наши призывники попадут на службу к нам. У вас очень дисциплинированная, боевая команда. Поэтому нам очень приятно, что флаг Башкортостана будет реять над судном Северного флота».