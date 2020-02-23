Башкирия подписала договор о шефских связях с десантным кораблем Северного флота

Башкирский флаг над военным судном. Республика установила шефские связи с десантным кораблем «Иван Грен». В День защитника Отечества соответствующий договор подписали Глава республики Радий Хабиров и командир корабля Андрей Жарков.

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Башкортостан будет содействовать отбору достойных кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на «Иван Грен», а также организовывать выступление творческих коллективов из региона, принимать участие в решении бытовых вопросов, проводить военно-патриотическую работу на предприятиях и в учебных заведениях с участием экипажа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Для нас это большая честь. Мы надеемся, что и наши призывники попадут на службу к нам. У вас очень дисциплинированная, боевая команда. Поэтому нам очень приятно, что флаг Башкортостана будет реять над судном Северного флота».

«Иван Грен» – большой десантный корабль, состоящий на вооружении Северного флота. Судно названо в честь вице-адмирала Ивана Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Передача флоту и подъём флага состоялись в июне 2018 года. На подписание договора командиры корабля приехали в республику со своими семьями.

Андрей Жарков, командир корабля «Иван Грен», капитан 2-го ранга: «От командования корабля, от всего экипажа мы вам очень признательны. Поздравляем с этим замечательным днем. И очень рады, что вы выходите с этой инициативой поддержания взаимосвязей между республикой и нашим кораблем».