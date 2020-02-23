В Башкирии обсудили планы по восстановлению моста из сериала «Вечный зов»

Знаменитый Белорецкий мост демонтируют, а затем восстановят за 80 млн. К такому выводу пришли эксперты из Института развития городов Башкортостана. По их словам, на данный момент демонтаж моста – единственный вариант решения проблемы, так как упущено время на проработку запасных.

Элементы конструкции, находящиеся в хорошем состоянии, будут сохранены и интегрированы в новый мост. Бензопила проходит по дереву, как нож сквозь масло. Сегодня начали демонтаж исторической реликвии Белорецка – самого длинного деревянного моста в России. Разбирать начали уже сейчас, чтобы избежать опасности, ведь весной при таянии льда паводок может снести конструкцию и забить шлюз.

К концу следующей недели с той стороны водохранилища будет установлена электрическая лебёдка. С помощью неё на санях срезанные части переправы будут доставляться по льду на тот берег. А Деревянные сваи, находящиеся под водой, планируют доставать с помощью специальных конструкций и ручной лебёдки. Около 20 процентов конструкции подвергнется консервации и будет использовано для дальнейшей реставрации, остальные 80% –утилизируют. По предварительным подсчётам, на это потребуется огромная сумма – около 80 миллионов. Переправа находится не в лучшем состоянии, и по заключению экспертов из Института развития городов Башкортостана, полному восстановлению не подлежит.

Мост был построен в 1935 году. Раньше он служил переправой для рабочих Белорецкого металлургического комбината, позже стал местом прогулок и точкой притяжения приезжающих туристов. Его длина составляет около 550 метров, что делает его самым длинным деревянным пешеходным мостом в России. В 1941 году по нему уходили на войну солдаты. Также на этой переправе были сняты кадры знаменитой киноэпопеи «Вечный зов».

Переправа начала разрушаться в 2014 году, с тех пор неравнодушные граждане создали целое движение в поддержку его реконструкции. Но как выяснилось позже, идею восстановления моста за десятки миллионов рублей поддерживают не все жители Белорецка.

На этой неделе в Белорецке состоялась встреча с жителями города, где обсудили планы по восстановлению знаменитой переправы, а также проект благоустройства прилегающей набережной и городского пляжа. Одна из предложенных идей – установить на новой территории арт-объекты, посвященные фильму «Вечный зов», съемки которого проходили в Белорецке.

Благоустройство пляжа планируют реализовать в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект обойдется в сумму до 30 миллионов рублей. Что касается легендарной переправы, то она не канет в лету. Законсервированные детали старой конструкции будут встроены в новый мост как элементы декорации, чтобы сохранить почти вековую историю города.