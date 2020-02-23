В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана Башкавдивизии

Впервые в истории сегодня, 23 февраля, в Башкортостане вручили ордена генерала Шаймуратова. В числе награжденных – два фронтовика, прошедших боевой путь легендарной той самой 112-й Башкавдивизии. Награда была учреждена лишь в этом году.

Знак ордена представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, в середине которой изображение Минигали Шаймуратова в гимнастерке и надпись, выведенная темно-красной эмалью «Верность. Мужество. Долг. Генерал М. Шаймуратов». На нижнюю часть пояска наложены перекрещенные лавровая и дубовая ветви, соединенные подковообразным щитком, выполненным в виде флага Республики Башкортостан. Пятиконечная звезда наложена на скрещенные кавалерийские шашки образца 1927 г. Знак ордена изготовлен из серебра с использованием золота и эмали.

102-летнему ветерану Мугину Каримовичу Нагаеву награду Радий Хабиров привез домой, в честь него прямо под окнами многоэтажки организовали парад, а Гадбулхая Ахатовича Зарипова орден нашел в госпитале.

Парад для одного человека. 220 кадетов, курсантов и юнармейцев смирно стоят напротив того, кто рядом с ними встать уже не может. Мугину Каримовичу 102 года. Сейчас он в коляске, а когда-то на коне теснил фашистов до самого Берлина в рядах бравой 112-й Башкавдивизии. Одному из двух доживших до наших дней кавалеристов Радий Хабиров вручает орден генерала Шаймуратова.

В силу возраста Мугин Каримович уже не может рассказать о военных годах, а вот дети, внуки и правнуки хранят все его истории. Есть даже черновик написанной им книги, которую родственники мечтают издать. А пока из уст в уста передают рассказы о боевом пути фронтовика.

Роберт Рашитов, сын: «У него в батареи было четыре орудия. На позиции они выстраивались в одну линию. Отец во время войны применил другую тактику: он свою батарею располагал в шахматном порядке. Когда, говорил, немец атакует, он знает, что в один ряд стоят. А когда в шахматном порядке, он не понимает, где у меня орудия стоят».

Его китель увешан наградами. Не хватает, говорят родственники, для полного комплекта лишь Героя Советского Союза. Но теперь нужно искать место и для Ордена генерала Шаймуратова. Награда, названная в честь комдива 112-й Башкавдивизии, вручена впервые. На обороте соответствующий порядковый номер – 01.

А вот самому Минигали Шаймуратову при жизни не смогли вручить одну из заслуженных им наград. Орден Красной звезды должны были передать легендарному комдиву ещё в 43-м, но спустя 9 дней после подписания Указа о награждении генерал погиб. Более 70 лет награда хранилась в архиве Министерства обороны России. И лишь четыре года назад её передали республике. Сейчас орден находится в Национальном музее Башкортостана.

Но сегодня награды нашли своих героев. Второй орден Шаймуратова еще одному кавалеристу Башкавдивизии Радий Хабиров вручал уже в стенах военного госпиталя. Несмотря на возраст – 96 лет – Габдулхай Зарипов захотел принять награду стоя. В кавалерийскую дивизию фронтовик попал после ранения в 43-м. До этого защищал Москву, участвовал в Сталинградской битве. Уже после госпиталя освобождал Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина.

Гульфина Иванкова, дочь ветеран Великой Отечественной войны: «Их группами засылали глубоко в тыл, они там разведывали. Медаль он получил за то, что они там взяли и привели "языка". Очень не любил разговаривать про войну. Он говори: война – это грязь, это слезы, это страдание».

А вот Кашшаф Самигуллин своей боевой путь вспоминает вместе с супругой. В руках альбом с фотографиями военных лет и документами. В семье их хранят как реликвию. Особенно дорог этот рванный по краям комсомольский билет. Дорог как раз из-за этих недостающих кусочков бумаги.

Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны: «Если бы у меня не было комсомольского билета, зеркала, красноармейской книги, то меня бы уже не было в живых. Они меня защитили. Если бы красноармейского билета не было, пуля прошла бы насквозь. О смерти не думали, страха в сердце не было, хотя смерть ожидала на каждом шагу».

На сцене он стоит, слегка сутулясь под тяжестью то ли лет, то ли наград. На кителе теперь еще одна – орден генерала Шаймуратова.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Для нас это важнейший праздник. Мы сделаем всё, чтобы помнить ветеранов Великой Отечественной войны, поздравить их. И конечно тех, кто уже в мирное время защищал нашу страну».

Может быть, слышит плохо, говорит уже мало, а зрение давно подводит, но этот парад он увидел и прочувствовал сердцем. Слёз сдержать не смог. Быть может, вспоминая, как сам уходил в военной форме, правда, без музыки, но так же плечом к плечу с товарищами на фронт. Этот парад для него, а еще для тех, кто во взрослом возрасте уже, к сожалению, не застанет в живых ветеранов. Чтобы с детства знали – нужно помнить.