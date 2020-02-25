В Уфе мужчина несколько дней просидел рядом с телом мёртвой супруги

Трагическая история произошла в одной из семей в башкирской столице. 64-летний пенсионер несколько дней провёл в квартире в погибшей супругой. Издание UfacityNews.ru сообщает, что соседи забили тревогу, когда услышали неприятный запах.

Соседи пожилой пары заметили неладное: из квартиры пенсионеров давно никто не выходил, а рядом с дверью чувствовался неприятный запах. Войдя в квартиру 22 февраля, соседи обнаружили страшную картину. На кровати лежала мёртвая женщина, а рядом — её мёртвый муж.

Выяснилось, что женщина умерла около пяти дней назад, а мужчина около двух. Значит, более трёх суток пенсионер провёл в квартире с мёртвой супругой. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную сумму денег в квартире (2 тысячи евро), однако назначение их пока неизвестно.

В обстоятельствах и причинах смерти пенсионеров предстоит разобраться следствию.