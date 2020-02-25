Ученые рассказали о полезных свойствах гречки

Гречка является одним из распространенных продуктов питания в России. Об ее полезных свойствах известно давно. Сытную, вкусную гречневую кашу с гарниром любят все.

Секрет этой крупы состоит в том, что она очищает организм человека от шлаков. Этим стоит вооружиться людям, которые потребляют много фаст-фуда и другой неполезной еды. Также гречка является незаменимой в рационе худеющих. Она сытная и низкокалорийная.