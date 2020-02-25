Ученые рассказали о полезных свойствах гречки

Гречка является одним из распространенных продуктов питания в России. Об ее полезных свойствах известно давно. Сытную, вкусную гречневую кашу с гарниром любят все.
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Секрет этой крупы состоит в том, что она очищает организм человека от шлаков. Этим стоит вооружиться людям, которые потребляют много фаст-фуда и другой неполезной еды. Также гречка является незаменимой в рационе худеющих. Она сытная и низкокалорийная.
Врач-диетолог Андрей Бобровский отмечает, что предотвращение рака толстого кишечника – это прежде всего клетчатка. Этот компонент всасывает в себя шлаки в кишечнике, и выводит их из организма. Гречка также контролирует аппетит и голос, отмечает врач. Люди, которые нередко употребляют эту крупу, могут расчитывать на долголетие.