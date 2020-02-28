«Это жесть»: в Башкирии к врачу записали 48 пациентов за час

Курьезный случай произошел сегодня в Клинической больнице № 1 города Стерлитамака. В стенах заведения был опубликован график приема терапевта. Пациенты пришли в ужас, когда поняли, что с 12 до 13 часов врач должен принять 48 человек.
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Один человек в минуту в буквальном смысле. Такой график поставили на 28 февраля одному из терапевтов Клинической больницы № 1 в Стерлитамаке. Если до 12 часов приемы шли в нормальном режиме, то аккурат с 12 до 13 часов начался полный хаос.
Смотрите сами. После пятиминутного приема в 11:55 следующий человек заходит в 12:00, потом 12:01 и так далее. Естественно, все пациенты пришли к своему времени по записи и были удивлены, увидев в коридоре огромную толпу народа.
Как выяснили корреспонденты местного портала Cityopen, во всем виновата ошибка системы.