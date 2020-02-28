«Это жесть»: в Башкирии к врачу записали 48 пациентов за час

Курьезный случай произошел сегодня в Клинической больнице № 1 города Стерлитамака. В стенах заведения был опубликован график приема терапевта. Пациенты пришли в ужас, когда поняли, что с 12 до 13 часов врач должен принять 48 человек.

Один человек в минуту в буквальном смысле. Такой график поставили на 28 февраля одному из терапевтов Клинической больницы № 1 в Стерлитамаке. Если до 12 часов приемы шли в нормальном режиме, то аккурат с 12 до 13 часов начался полный хаос.

Смотрите сами. После пятиминутного приема в 11:55 следующий человек заходит в 12:00, потом 12:01 и так далее. Естественно, все пациенты пришли к своему времени по записи и были удивлены, увидев в коридоре огромную толпу народа.

Это что за жесть? Кто так шутит? Ну как врач может принимать человека минуту всего? Это нереально, это же не подпись поставить! Клавдия Б., пациент больницы

Как выяснили корреспонденты местного портала Cityopen, во всем виновата ошибка системы.