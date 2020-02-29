Назван продукт, увеличивающий риск развития рака груди

Эксперты назвали продукт, который увеличивает риск развития рака молочной железы. Исследования провели Американские ученые. Об этом сообщает издание "Ридус".
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В исследовании приняли участие 53 тысячи женщин. Оказалось, что употребление трети стакана молока в день увеличивает риск рака молочной железы у женщин на 30%. Однако у тех, кто пил одну чашку молока в день риск возрастал до 50%, а у женщин, употребляющих два-три стакана молока, риск составил 70—80%.
Исследователи подчеркнули, что к молочным продуктам следует быть крайне осторожными. Также женщинам порекомендовали пересмотреть диетические рекомендации врачей, рекомендующих выпивать в день три стакана молока.