Назван продукт, увеличивающий риск развития рака груди

В исследовании приняли участие 53 тысячи женщин. Оказалось, что употребление трети стакана молока в день увеличивает риск рака молочной железы у женщин на 30%. Однако у тех, кто пил одну чашку молока в день риск возрастал до 50%, а у женщин, употребляющих два-три стакана молока, риск составил 70—80%.