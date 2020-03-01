ФК «Уфа» уступил «Краснодару» в первом матче весенней серии

В первый день весны в игру вернулся футбольный клуб «Уфа». В воскресенье наша команда провела первый официальный матч в 2020-м. Подопечные Вадима Евсеева сыграли в гостях против «Краснодара».

В противостоянии с одним из лидеров сезона уфимцы потерпели поражение со счетом 2:0. За подготовкой команды к весенней части сезона наблюдала съемочная группа БСТ.

Солнечная Испания – страна, в которой хочется отдыхать. Но для футболистов это место работы. В Бенидорме больше 280 дней в году светит солнце. Даже в феврале этот город на побережье Средиземного моря привлекает много туристов, в особенности людей пожилого возраста. Отель, в котором остановилась «Уфа», – излюбленное место для любителей гольфа. Поля для этой игры простираются вокруг на несколько километров. Другие поля – футбольные – тоже редко простаивают.

В Испании условия хорошие. Здесь до нас был «Зенит». Тут все есть для того, чтобы хорошо тренироваться. Александр Сухов, защитник ФК «Уфа»

На заключительном сборе «Уфа» провела три контрольных матча. Обыграла швейцарский «Рапперсвиль» и китайский «Далянь Ифан», и уступила московскому ЦСКА. К результатам не стоит относиться слишком серьезно. Соперники разного уровня, да и тренерский штаб башкирской команды варьировал состав от игры к игре.

Было сложно, потому что в начале были одни команды до нового года, но кто-то отказался. Поэтому пришлось искать в спешке. Договорились с ЦСКА и китайским клубом. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

«Уфа» славится выгодными продажами футболистов. Но этой зимой состав никто не покинул, несмотря на высокий интерес к некоторым игрокам со стороны российских и европейских команд.

Были предложения по Неделчару. Но то, что предлагали, нас не устроило. Также были предложения по Табидзе и по российским футболистам, но в это трансферное окно решили никого не отдавать Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Новичков двое: состав «Уфы» пополнили 19-летний опорный полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов и 19-летний нападающий юношеской команды страны Гамид Агаларов.

Никого не знал лично, но быстро освоился. Коллектив хороший, дружный, проблем с этим не было. Гамид Агаларов, нападающий ФК «Уфа»

Несмотря на очевидную разницу в бюджетах, «Уфа» в этом сезоне особенно успешно выглядит в матчах против лидеров чемпионата. После матча с «Краснодаром» уфимцам предстоит сыграть подряд с ЦСКА и «Зенитом».

Футболисты покинули поле, остался только пластиковый манекен. Бьют часы, но совсем скоро возобновляется чемпионат России. «Уфа» вновь будет бороться за самые высокие позиции.