Единый стиль магазинов и велодорожка в селе: в Башкирии 5 муниципалитетов выиграли гранты на благоустройство

Магазины в едином стиле, велосипедная дорожка в селе, восстановление исторического облика улицы. Всё это – проекты, которые будут реализованы в Мелеузе, Агидели, Янауле, Дюртюлях и в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района. Муниципалитеты выиграли во всероссийском конкурсе 400 миллионов рублей.

Эти развалины, которые больше подходят для декораций триллера, когда-то были зданиями пивзавода. Сейчас они лишь пугают жителей и гостей города. И даже не верится, когда говорят, что скоро всё это станет местом притяжение горожан. На бывшей территории предприятия и площади Ленина создадут проект «Открой». Их объединят одной зеленой аллей. Площадка «Зерно» появится на территории заброшенного Пивзавода. Здание будет сохранено и реконструировано под инкубатор городских проектов и центр допобразования. Создадут уличную сцену, амфитеатр и спортплощадки.

Концепция, над которой мы работали, называется «Открой». Проект, в котором создаются пространства открытого диалога, сохраняя при этом традиционное чувство дома в новой городской среде. Открыться будущему и заглянуть в прошлое. Гульназ Нургалиева, член рабочей группы по разработке стратегии развития г. Дюртюли

Возможность преобразиться получили еще три города: Агидель, Мелеуз, Янаул и райцентр Николо-Берёзовка. Всего команда из Башкортостана пять раз поднималась на сцену за наградами во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Общая сумма грантов – 400 млн рублей. Но к этой сумме также будут добавлены деньги из республиканского бюджета и частные инвестиции. Это одно из условий конкурса. Участие в разработке проектов помимо специалистов еще и жителей города – также требование организаторов.

В городе Агидель есть некоммерческая организация «Мы вместе». Это сообщество родителей детей-инвалидов, чтобы учесть их пожелания в реализации детской зоны, инклюзивной, удобной для детей с ограниченными возможностями здоровья. В других городах бывают и краеведы, историки, культурологи, экономисты, которые могут спрогнозировать рост ставок аренды на коммерческую недвижимость. Это большая междисциплинарная команда, которая разрабатывала проект. Ольга Сарапулова, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам развития общественных пространств

Коммерческая недвижимость – особая тема. Вывески, баннеры, реклама часто захламляют улицы городов. Магазины вывешивают названия по принципу: чем ярче и больше, тем лучше. А по-новому проекту внешний вид магазинов будет оформлен в едином стиле. Авторы разработали цветовую гамму, шрифт, размеры вывесок. А так преобразится Ёлочная и Вокзальная площади. Кстати, Янаул это город, который появился благодаря ж/д-станции. Тематику решили вплести в проект. Павильоны фастфуда, например, будут выполнены в стиле вагонов. В городе будет обновлен сквер, общественное пространство у музея.

Важно оставить здесь такую функцию, исторически сложившуюся, в то же время решить какие-то проблемы. Вот, например, сейчас за моей спиной проезжают машины, здесь и сейчас и машины, и люди – все смешалось. Важно, многие говорят, отдать приоритет пешеходам, чтоб улица была преимущественно пешеходной. Надежда Снегирёва, партнёр команды проектной группы

Для Янаула это нечто вроде перезагрузки. Помимо проекта, который будет реализован за счет полученных из федерального бюджета денег, в городе будет реализован ещё одна крупная реконструкция.

Горьковская железная дорога, которая в свое время дала толчок городу, сегодня является одной из ее проблем. В связи с тем, что разделяет город на северную и южную части. Проект реконструкции пешеходного моста силами РЖД так же является соучаствующим проектом к нашему проекту общественных пространств. Ирина Тазетдинова, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Янаульского района

В Мелеузе преобразуют целый квартал с рекой. За основу будет взят памятник культуры Дом Баязитова, который переделают в ремесленный центр. Также создадут пешеходный бульвар и благоустроят берег реки, а Агидель озеленят. Через весь город будет проходить цепь зон с деревьями и кустами. В комплекс войдут сквер у фонтана, городской сад, аллея Первостроителей и центральная площадь. В Николо-Берёзовке обновят сквер у церкви, благоустроят пруд, сделают велодорожку, а на улице Ленина постараются воспроизвести дух бывшей Большой Купеческой. И всё это не просто выдумано чиновниками и архитекторами. Все проекты обсуждались с местными жителями, проводились общественные слушания.