Единый стиль магазинов и велодорожка в селе: в Башкирии 5 муниципалитетов выиграли гранты на благоустройство

Магазины в едином стиле, велосипедная дорожка в селе, восстановление исторического облика улицы. Всё это – проекты, которые будут реализованы в Мелеузе, Агидели, Янауле, Дюртюлях и в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района. Муниципалитеты выиграли во всероссийском конкурсе 400 миллионов рублей.
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Эти развалины, которые больше подходят для декораций триллера, когда-то были зданиями пивзавода. Сейчас они лишь пугают жителей и гостей города. И даже не верится, когда говорят, что скоро всё это станет местом притяжение горожан. На бывшей территории предприятия и площади Ленина создадут проект «Открой». Их объединят одной зеленой аллей. Площадка «Зерно» появится на территории заброшенного Пивзавода. Здание будет сохранено и реконструировано под инкубатор городских проектов и центр допобразования. Создадут уличную сцену, амфитеатр и спортплощадки.
Возможность преобразиться получили еще три города: Агидель, Мелеуз, Янаул и райцентр Николо-Берёзовка. Всего команда из Башкортостана пять раз поднималась на сцену за наградами во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Общая сумма грантов – 400 млн рублей. Но к этой сумме также будут добавлены деньги из республиканского бюджета и частные инвестиции. Это одно из условий конкурса. Участие в разработке проектов помимо специалистов еще и жителей города – также требование организаторов.
Коммерческая недвижимость – особая тема. Вывески, баннеры, реклама часто захламляют улицы городов. Магазины вывешивают названия по принципу: чем ярче и больше, тем лучше. А по-новому проекту внешний вид магазинов будет оформлен в едином стиле. Авторы разработали цветовую гамму, шрифт, размеры вывесок. А так преобразится Ёлочная и Вокзальная площади. Кстати, Янаул это город, который появился благодаря ж/д-станции. Тематику решили вплести в проект. Павильоны фастфуда, например, будут выполнены в стиле вагонов. В городе будет обновлен сквер, общественное пространство у музея.
Для Янаула это нечто вроде перезагрузки. Помимо проекта, который будет реализован за счет полученных из федерального бюджета денег, в городе будет реализован ещё одна крупная реконструкция.
В Мелеузе преобразуют целый квартал с рекой. За основу будет взят памятник культуры Дом Баязитова, который переделают в ремесленный центр. Также создадут пешеходный бульвар и благоустроят берег реки, а Агидель озеленят. Через весь город будет проходить цепь зон с деревьями и кустами. В комплекс войдут сквер у фонтана, городской сад, аллея Первостроителей и центральная площадь. В Николо-Берёзовке обновят сквер у церкви, благоустроят пруд, сделают велодорожку, а на улице Ленина постараются воспроизвести дух бывшей Большой Купеческой. И всё это не просто выдумано чиновниками и архитекторами. Все проекты обсуждались с местными жителями, проводились общественные слушания.
В прошлом году три района также получили деньги из федерального бюджета на благоустройство парков. Теперь к ним добавились еще пять муниципалитетов. Если подумать, то многие скверы там сохранились такими, какими появились еще при Советском союзе. Теперь же территории обновят. Новый облик они должны обрести уже в этом году.