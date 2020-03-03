В Уфе прошла фотосессия проекта «Я люблю жизнь»

Уфа присоединилась к всероссийскому фотопроекту «Я люблю жизнь». Его участницами стали женщины, которые проходят лечение или исцелились от тяжелого недуга. Речь об онкозаболеваниях.

Сияющие глаза и позитивный настрой. Трудно поверить, что эти молодые женщины – участницы фотопроекта «Я люблю жизнь» – столкнулись с онкозаболеванием. Кто-то уже победил болезнь, кто-то находится в процессе выздоровления. Этот проект помогает людям не падать духом и любить себя даже в самой трудной жизненной ситуации. Это всероссийская акция. Съёмки проходят в разных городах нашей страны. Их организовывают женщины, которые сами прошли длительное лечение.

Со своей стороны мне оказали помощь, с кем контактировать, как контактировать, если у меня какие-то сложности были в переговорах. Это удаленно было. Я на месте решала все вопросы – проводила переговоры, встречи. Марина Семёнова, организатор фотопроекта «Я люблю жизнь»

В Уфе перед объективом камеры предстали десять девушек. Своей фотоакцией участницы смело заявляют: жизнь продолжается и не стоит впадать в уныние.

В декабре 2017 уфимка Луиза Каримова узнала, что у нее рак груди первой стадии. Полтора года она лечилась, проходила курсы химиотерапии, лучевой терапии. Болезнь отступила. Но спустя некоторое время девушка услышала страшные слова от врачей: случился рецидив.

У меня случился рецидив. Когда я рассказала об этом, ко мне стали добавляться друзья, стали писать сообщения люди, которые прошли через это. Таким образом я подружилась с Мариной. Она рассказала, что в нашем городе будет проходить фотомарафон. Луиза Каримова, участница фотопроекта «Я люблю жизнь»

По мнению Луизы, онкобольные должны поддерживать друг друга и напоминать здоровым людям о важности ранней диагностики. С ней согласны другие участницы фотомарафона.

Красивые, очень женственные, невероятно сильные. Участницы, прошедшие лечение знают, что такое любить жизнь. Они отят показать это другим людям. На помощь в организации откликнулись и волонтёры города – это визажисты, парикмахеры и фотографы.

Я была первой из откликнувшихся. Эта тема и мне близка, у нас в семье были подобные заболевания. Я всегда за благотворительность. Елена Башлыкова, фотограф