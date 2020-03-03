В Уфе прошла фотосессия проекта «Я люблю жизнь»

Уфа присоединилась к всероссийскому фотопроекту «Я люблю жизнь». Его участницами стали женщины, которые проходят лечение или исцелились от тяжелого недуга. Речь об онкозаболеваниях.
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Сияющие глаза и позитивный настрой. Трудно поверить, что эти молодые женщины – участницы фотопроекта «Я люблю жизнь» – столкнулись с онкозаболеванием. Кто-то уже победил болезнь, кто-то находится в процессе выздоровления. Этот проект помогает людям не падать духом и любить себя даже в самой трудной жизненной ситуации. Это всероссийская акция. Съёмки проходят в разных городах нашей страны. Их организовывают женщины, которые сами прошли длительное лечение.
В Уфе перед объективом камеры предстали десять девушек. Своей фотоакцией участницы смело заявляют: жизнь продолжается и не стоит впадать в уныние.
В декабре 2017 уфимка Луиза Каримова узнала, что у нее рак груди первой стадии. Полтора года она лечилась, проходила курсы химиотерапии, лучевой терапии. Болезнь отступила. Но спустя некоторое время девушка услышала страшные слова от врачей: случился рецидив.
По мнению Луизы, онкобольные должны поддерживать друг друга и напоминать здоровым людям о важности ранней диагностики. С ней согласны другие участницы фотомарафона.
Красивые, очень женственные, невероятно сильные. Участницы, прошедшие лечение знают, что такое любить жизнь. Они отят показать это другим людям. На помощь в организации откликнулись и волонтёры города – это визажисты, парикмахеры и фотографы.
Профессиональный макияж, прически и дизайнерские платья. Глядя на этих стильных, счастливых и очаровательных женщин, запечатленных на фотографиях, никогда и не подумаешь о тех тяжелых испытаниях, что выпали на долю каждой.